Grevesmühlen

Manege frei heißt es ab Freitag in Grevesmühlen: Die Familie Frank/Sperlich ist mit dem Zirkus Frank vom 28. bis 30. August auf dem Festplatz am Ploggensee in Grevesmühlen zu Gast. Die Premiere findet am Freitag um 17 Uhr statt. Weitere Vorstellungen sind einen Tag später um 15 und um 18.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 14 Uhr. Am Sonntag haben Papas freien Eintritt und zur 11-Uhr-Vorstellung erhält jedes Kind ein Überraschungsgeschenk.

Für alle Vorstellungen des Zirkus Frank gilt: Aufgrund der Corona-Regeln werden die Gäste gebeten, ihre Karten bereits vorab unter der Telefonnummer: 01520 / 947 11 41 zu reservieren. Die Gäste erwartet gute Unterhaltung für alle Generationen, Clowns und Jongleure, Livemusik und waghalsige Artisten – ein bunt gemischtes Programm mit klassischen und neuen Darbietungen der Zirkuskunst.

Honigmarkt vor der Wismarer Nikolaikirche

Mehr als 25 Stände mit Honigprodukten und allem, was dazugehört, erwarten am Sonnabend, 29. August, die Besucher in Wismar. Der Norddeutsche Honigmarkt, der zum fünften Mal stattfindet, zeigt nicht nur, was die Arbeit der Imker ausmacht. Er ist auch eine gute Gelegenheit, um sich über den natürlichen Rohstoff zu informieren. Von 10 bis 18 Uhr ist der Markt, der vor der Nikolaikirche aufgebaut wird, geöffnet. Gegen 13 Uhr wird Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus erwartet, er wird unter anderem die Prämierung der besten Honigsorten vornehmen.

Arbeitseinsatz an der Dünenpromenade

Zum Arbeitseinsatz rufen am Sonnabend die Kurverwaltung in Boltenhagen und Bürgermeister Raphael Wardecki auf. Einwohner und Gäste sind eingeladen, zwischen 8 und 16 Uhr die wuchernden Pflanzen an der Baustelle der Dünenpromenade auszurupfen. Treffpunkt für die Helfer ist an der Seebrücke. „Die meisten Stahlbaufelder sind gelegt und jetzt möchten wir Platz für den benötigten Strandhafer schaffen“, sagt Bürgermeister Raphael Wardecki (Grüne).

„Wer die Kurverwaltung und ihre Aktionen kennt, weiß, dass wir hier eine tolle Sache mit ganz viel Spaß verbinden“, sagt er und verspricht auch eine Belohnung. Es soll nämlich nicht nur eine Stärkung für alle Teilnehmer geben. „Wer das meiste Unkraut entfernt hat, wer die größte Strecke unkrautfrei zurückgelegt hat und auch, welche Familie am stärksten vertreten ist, wird prämiert“, sagt Wardecki, der einige Sponsoren für Geschenke und Gutscheine für die fleißigen Helfer gefunden hat.

Von Michael Prochnow