Wölschendorf: EU-Mittel für Dorfanger als Treffpunkt für Generationen

Wölschendorf

Der Dorfanger in Wölschendorf ist mit seiner eigentlich niedlich gestalteten Bushaltestelle, gepflegten Rasenflächen und ein paar alten Bäumen zwar hübsch aber auch etwas trist. Er könnte aber schon bald ein neues Gesicht bekommen. Die Gemeinde Bernstorf, von der Wölschendorf ein Ortsteil ist, wurde für 2022 in die Vorhabenliste für EU-Fördermittel aus dem Leader-Programm aufgenommen. Der Dorfanger soll zu einem Treffpunkt aller Generationen im Ort werden.

Umgestaltung kostet etwa 20 000 Euro

„Jedes Jahr hatte es Dorffeste auf dem Dorfplatz gegeben. Coronabedingt fielen diese Feste jetzt schon seit zwei Jahren aus. Die Idee, den Dorfanger umzugestalten, gibt es schon länger“, sagt Bürgermeister Mirko Timm. Umso mehr freut auch er sich über eine mögliche 90-prozentige Förderung für das Projekt, das etwa 20 000 Euro kosten soll. Geplant sind Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten in Form von Tischen und Bänken, die aus Naturstein bestehen sollen. Denn sie sind Wind und Wetter ausgesetzt, somit wäre eine längere Lebensdauer möglich. Auch an einen Feuerplatz mit Grillecke ist bei diesem Projekt gedacht. Vorstellbar wären außerdem eine Schaukel und ein kleines Karussell. Vor allem für Familien mit Kindern wäre dieser Platz dann attraktiv und ein lohnenswertes Ziel. Aber nicht nur für sie, denn der abseits der Hauptverkehrsstraßen gelegene Ort zwischen Grevesmühlen und Rehna ist nach Aussage von Timm bei Radfahrern ebenfalls sehr beliebt. Am neu gestalteten Dorfanger könnten sie eine Pause einlegen, bevor sie ihre Tour fortsetzen. Eine Bepflanzung ist übrigens auch vorgesehen, so dass der Dorfanger zum längeren Verweilen einlädt.

Wunsch-Ensemble hängt vom Geld ab

Platz für die angedachten Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten sowie Schaukel und Karussell wäre ausreichend vorhanden. Was davon allerdings in die Realität umgesetzt werden kann, ist abhängig von den Kosten. Von den 20 000 Euro des Gesamtprojektes übernimmt die EU zwar 18 000 Euro, so dass die Gemeinde nur 2000 Euro zu tragen hat. Doch es ist in den letzten Jahren vieles teurer geworden. Wofür diese Mittel letztlich ausreichen, wird man somit erst nach dem Einholen der Angebote sehen. Große Sprünge scheinen eher nicht möglich. Aber vielleicht gelingt es mit etwas Kreativität und Ideen doch, dieses kleine Wunsch-Ensemble zusammenzustellen.

Der Dorfplatz in Wölschendorf soll zum gemütlichen Treffpunkt für Dorfbewohner und Ausflügler werden. Quelle: Dirk Hoffmann

Auf die Frage nach einem konkreten Termin für die Umsetzung des Projektes hält sich Mirko Timm bedeckt. Erst wenn der Fördermittelbescheid vorliegt, soll es losgehen. Timm rechnet aber damit, dass es im Sommer so weit sein wird. Und vielleicht kann es dann in Wölschendorf auch wieder mal ein Dorffest geben. Zu wünschen wäre es den Bürgerinnen und Bürgern des Ortes. Zusammenkünfte wie diese vermissen sie genauso wie das Gemeindeoberhaupt. Gerade für das Dorfleben sind Feste wie diese wichtig und eigentlich durch nichts zu ersetzen.

Mehr Leben in den Ortsteilen

Bürgermeister Mirko Timm möchte aber in dieser Hinsicht nicht nur in Wölschendorf eine Weiterentwicklung. In jeden der sieben Orte der Gemeinde soll mehr Leben rein. Wie schön das ist und was es nach sich zieht, zeige der Ende des vergangenen Jahres in Bernstorf eröffnete Spielplatz, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Doch damit sich überall etwas verändert, wünscht sich Timm, dass sich die Menschen vor Ort noch mehr einbringen. Zur Gemeinde gehören die Ortsteile Bernstorf, Bernstorf-Ausbau, Jeese, Pieverstorf, Strohkirchen, Wölschendorf und Wilkenhagen.

