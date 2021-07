Klütz

Die Handwerker im Klützer Winkel (Nordwestmecklenburg) sind stinksauer: Sie fürchten, dass ihnen Aufträge in Millionenhöhe entgehen und eines der letzten großen Ferienhausgebiete, das überhaupt noch in der Region erschlossen wird, ohne sie gebaut werden könnte. Ihre Angst: Das Geld könnte an einen großen Baukonzern fließen, möglicherweise sogar ins Ausland.

Heikel daran ist, dass das Grundstück im Klützer Ortsteil Wohlenberg Eigentum der landeseigenen Gesellschaft Landesgrunderwerb Mecklenburg-Vorpommern (LGE) ist. Deshalb haben sich einheimische Handwerker nun mit einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gewandt.

Zum Ärger um eventuell ausbleibende Aufträge kommt weitere Empörung: Nach Informationen der Handwerker soll ein Unternehmen der niederländischen Landal Greenparks Holding den Zuschlag für die Errichtung und Vermarktung der Häuser auf dem Areal der LGE erhalten. Ausgerechnet Landal – der Name ist in Klütz seit Jahren ein Begriff. Schon im Ortsteil Christinenfeld hat die Firma bislang erfolglos versucht, Ferienhäuser zu vermarkten. Seit Jahren tut sich auf dem weit weniger attraktiven Grundstück nichts. Darf sich Landal mit Unterstützung der LGE stattdessen am Filetstück direkt an der Ostsee versuchen?

Landeseigene LGE will Ferienhauspark erschließen

Darum geht es konkret: Die LGE will ihr zehn Hektar großes Areal in Wohlenberg in bester Lage mit Blick auf die Wismarbucht veräußern. Ziel ist, dass darauf ein Ferienpark mit 80 bis 100 Ferienhäusern entsteht. So sieht es der gültige Bebauungsplan der Stadt Klütz vor und auch der städtebauliche Vertrag, den die Stadt mit der LGE geschlossen hat. Investoren, Projektentwickler oder Bauträger waren bis Ende Januar aufgerufen, dafür ein Angebot samt Konzept einzureichen – entweder auf das gesamte Gebiet oder auf einen von vier Bereichen.

An der Ausschreibung beteiligten sich Bauunternehmer der Region, wie Mark und Lars Semrau aus Kalkhorst, bis zum deutschlandweit agierenden Ferienhaus-Riesen Helma. Auch das Unternehmen Friesenpark Schortens, das bereits mit zahlreichen Handwerkern aus der Region in Groß Schwansee auf zehn Grundstücken Ferienhäuser errichtet hat, war interessiert. Diese waren ebenfalls von der LGE erschlossen worden. Friesenpark-Geschäftsführer Matthias Kühne berichtet: „Die LGE sagte uns lange, dass wir zusammen mit zwei bis vier anderen Bewerbern in der engeren Wahl für Wohlenberg sind, aber irgendwann nach Pfingsten rief der Geschäftsführer an und erteilte uns eine Absage.“

Großkonzern Landal soll Zuschlag erhalten

Er habe dann recherchiert, wer den Zuschlag erhalten soll, will seine Quelle aber nicht preisgeben. Doch ein weiterer Bewerber, der nicht öffentlich genannt werden will, verrät, jemand bei der LGE habe sich verplappert. Kühne sagt klar: „Was uns und auch die Handwerkerschaft daran ärgert: Landal ist ein Großkonzern. Die Vermutung ist naheliegend, dass die das Gebiet mit großen Bauunternehmen hochziehen.“ Einheimischen Unternehmen entgingen so Aufträge, die sie über Monate beschäftigt hätten.

Friesenpark Schortens hätte gern nur ein Teilstück bebaut und die Zuschläge für die anderen Lose den Mitbewerbern aus der Region gegönnt. Das wäre der architektonischen Vielfalt zugutegekommen wie auch dem Land, ist Kühne überzeugt, denn die Gewinne aus Bau und der Vermietung wären in MV versteuert worden und nicht, wie nun zu befürchten stehe, in den Niederlanden. „Egal welche Vorgaben es seitens der LGE gibt, mit Unternehmen zu arbeiten – die Praxis sieht erfahrungsgemäß anders aus.“

Brief an Manuela Schwesig

Diese Sorge kommt auch in dem Schreiben an die Ministerpräsidentin zum Ausdruck, das der Redaktion vorliegt. Darin schreiben sie, dass in der Endrunde „viele ortsansässige Firmen und Handwerker beteiligt waren“. Die LGE habe sich jedoch „für den holländischen Konzern Landal entschieden.“ Und weiter: „Damit wird ein Investitionsvolumen von circa 50 Millionen Euro und die damit verbundenen Steuereinnahmen im Bauprozess und langfristig aus der Ferienhausvermietung dem Land MV und der Bundesrepublik Deutschland entzogen.“

Kommentar: Warum das Vorgehen bei der geplanten Ferienhaussiedlung in Wohlenberg ein Unding ist

Die Absender bitten darum, dass Manuela Schwesig die Geschäftsführer der LGE dazu bewegen möge, die Entscheidung für Landal zu überdenken, solange die Kaufverträge noch nicht rechtswirksam abgeschlossen sind.

„Was wir können, können andere nicht besser.“

Peter Maerz, Vorsitzender des Handwerker- und Gewerbevereins in Klütz, kennt die Sorge der Handwerker. Er sagt: „Natürlich wollen wir profitieren, wenn in der Region gebaut wird.“ Wenn jemand privat investiere, könne der natürlich selbst entscheiden, mit wem er zusammenarbeite. „Anders sieht es aus, wenn öffentliche Gelder im Spiel sind“, so Maerz weiter. „Dann sei es wünschenswert, die Aufträge und das Geld auch in der Region zu halten.“ Denn: „Wir haben in Klütz alle Facetten des Handwerks: Hochbau, Tiefbau, Elektrik, Garten- und Landschaftsbau. Was wir können, können andere nicht besser.“

Maerz wurde von einem Vereinskollegen auf den Fall Wohlenberg angesprochen, hat ihn aber an den Bürgermeister verwiesen. Doch Jürgen Mevius gibt sich machtlos. Er sagt: „Die Stadt hat nur den B-Plan aufgestellt. Das Gebiet gehört der LGE, die es von einem Privatmann gekauft hat. Die sind uns nicht rechenschaftspflichtig, an wen sie das Gebiet vergeben“. Es gebe zwar einen städtebaulichen Vertrag, aber „wir haben überhaupt keinen Einfluss.“ Mevius wisse noch nicht einmal, wer der neue Eigentümer ist. Das erfahre er bei einem Termin am 23. Juli.

Die Handwerker dagegen können kaum glauben, dass der Bürgermeister der Gemeinde nicht einbezogen war. Sie vermuten, er verschanze sich hinter Nichtwissen. Doch auch von LGE-Chef Robert Erdmann heißt es: „Das Vergabeverfahren ist Sache der LGE. Darüber bestand Einigkeit mit der Gemeinde.“

„Machen sowas nicht aus dem Lameng“

Den Namen Landal kann er zwar zunächst nicht bestätigen. Dementieren aber auch nicht. Auf Nachfrage sagt er schließlich: „Das ist nicht so einfach zu beantworten. Der Bewerber und der Betreiber können je nach vertraglicher Konstruktion und Konzept auseinanderfallen. Landal wird nicht kaufen, sondern die Ferienhäuser vermieten und vermarkten.“

Auf die Frage, wie die LGE dazu stehe, dass damit ein Bewerber den Zuschlag erhalte, der bereits wenige Kilometer von Wohlenberg entfernt damit gescheitert ist, Ferienhäuser zu vermarkten, erwidert der Geschäftsführer: „An derartigen Spekulationen beteiligen wir uns nicht.“ Die Entscheidung zur weiteren Verhandlung sei „auf Basis von objektiven Wertungskriterien“ erfolgt. Und: „Wir machen so etwas nicht mal eben aus dem Lameng.“

2017 stellte das Unternehmen Landal seine Ferienhäuser zum geplanten Ferienpark im Klützer Ortsteil Christinenfeld auf einer Einwohnerversammlung vor. Sie wurden nie gebaut. Quelle: Heidmann Daniel

LGE-Chef: „Man kann doch über alles reden.“

In der mangelnden architektonischen Vielfalt in einem Gebiet mit Dutzenden Häusern desselben Typs sieht Erdmann nicht die Gefahr eines Ferienhaus-Ghettos. Er spricht lieber von Baukultur und davon, dass es eine sogenannte Wildschweinsiedlung, in der jeder baut, wie er will, nicht gewollt sein könne. Für ihn überwiegen klar die Vorteile eines großen Betreibers, der Arbeitsplätze schaffen werde und verhindere, dass eine Siedlung entsteht, in der außerhalb der Sommersaison die Rollläden runtergehen. „Wir setzen auf ein umfangreiches Betreiberkonzept, bei dem wir davon überzeugt sind, dass die Region mehr davon hat.“

Zu den Befürchtungen der Handwerker, sie könnten leer ausgehen, sagt Erdmann: „Der Bewerber hat gesagt, er wird regional ausschreiben.“ Außerdem gibt der LGE-Chef zu bedenken: „Wer sagt den Handwerkern, dass die anderen Bewerber ihnen Aufträge geben?“ Das Schreiben an die Ministerpräsidentin kenne er nicht. Erdmann zeigt sich erstaunt und betont, dass er zu Gesprächen bereitstehe: „Man kann doch über alles reden.“

Von Juliane Schultz