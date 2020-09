Wohlenberg

An diesem Wochenende wären sie eigentlich alle in Wohlenberg an der Ostsee gewesen: Herausgeputzte Astras, Asconas, Mantas, Admirale, Kadetts, Calibras, Tigras und mehr. Das 25. Opeltreffen an der Ostsee sollte jetzt auf den Strandparkplätzen an der Wohlenberger Wiek gefeiert werden.

Doch aufgrund der Auflagen und Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie haben die Organisatoren das Jubiläum abgesagt und aufs nächste Jahr verschoben.

Zeigen, was man hat: Die Schau der getunten und restaurierten Opel ist jedes Jahr ein Highlight des Treffens. Quelle: Malte Behnk

Clubs werden nicht anreisen

In diesem Jahr bleibt die große Fläche zwar nicht leer, weil dort Strandbesucher parken können, aber die Schar der Blitz-Autos wird ausbleiben. „Da es dieses Jahr etwas schwieriger war mit der Planung einer Unterkunft beziehungsweise Ferienwohnungen und Zeltplätze schnell belegt waren, denke ich auch eher nicht, dass Clubs trotzdem anreisen“, sagt Burtzlaff, der mit Freunden in einer Kneipe die Idee zum Opeltreffen hatte.

Alle sparen für große Feier 2021

„Viele Clubs haben mich angeschrieben, dass jetzt ohnehin alles für nächstes Jahr und die große Party aufgespart wird“, sagt er. „Die Vorfreude ist wirklich riesengroß, sowohl bei mir als Veranstalter als auch bei den zahlreichen Teilnehmern.“ Jetzt drücken alle Opelfans die Daumen, dass bis zum ersten Septemberwochenende 2021 wieder größere Veranstaltungen möglich sein werden.

Aufruf an Opelfans

Opelfreunde, was macht Ihr an diesem Wochenende als Alternative zum Treffen in Wohlenberg? Habt Ihr Euren Lieblingswagen trotzdem herausgeputzt? Gibt es ein kleines Grilltreffen mit Freunden? Schickt uns gerne ein Foto an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de, das wir dann in der Zeitung und online zeigen.

Von Malte Behnk