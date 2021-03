So geht Hilfsbereitschaft: Nachdem Helmut Bley, der mit seiner Familie das Feriendorf an der Ostsee in Wohlenberg betreibt, über den Zeitungsbericht vom Schicksal von Stefan L. erfahren hatte, hat er ihm eine Ferienwohnung angeboten. Was der Obdachlose dazu sagt und wie es nun weitergeht, erfahren Sie hier.