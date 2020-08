Wohlenberger Wiek: Falschparker blockieren Straße am Strand

Klütz/Boltenhagen/Wohlenberg

Solange es heiß bleibt und es, auch aufgrund der Corona-Lage, verstärkt Einheimische und Gäste an die Strände des Klützer Winkels zieht, wird es keine wirkliche Verschnaufpause für die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in dieser Region geben. Bereits am vergangenen Wochenende waren fünf Mitarbeiter, unterstützt von der Polizei an den Stränden im Klützer Winkel unterwegs.

Doch auch unter der Woche sind Kontrollen in Boltenhagen und im Bereich Wohlenberger Wiek offenbar nötig, – und das, obwohl es wochentags bei Weitem nicht so voll ist an den Stränden wie an den Wochenenden. Der Grund, erklärt Arne Longerich, Fachbereichsleiter des Bürgeramtes des Amtes Klützer Winkel, sind vor allen Dingen Falschparker, die ihre Autos, anstatt wie vorgeschrieben auf den Parkplätzen, irgendwo am Straßenrand parken.

So sah es am Wochenende 8. und 9. August an der Wohlenberger Wiek in Nordwestmecklenburg aus. Wegen überfüllter Parkplätze parkten Autos unerlaubterweise irgendwo im Halteverbot. Quelle: privat

Falschparker behindern Ernte-Verkehr

„Das war am Wochenende bereits problematisch, weil bei gleichzeitig hohem Verkehrsaufkommen keine Rettungsgasse gebildet werden konnte und so ein Durchkommen für Rettungskräfte kaum möglich war.“ Doch auch unter der Woche, so Longerich, ist falsches Parken, zum Beispiel an der L 01, an der Wohlenberger Wiek alles andere als ein Kavaliersdelikt. „Zurzeit ist die Ernte im Klützer Winkel in vollem Gange. Die oft überbreiten Erntemaschinen brauchen ausreichend Platz, um bei rollendem Verkehr von und auf die Felder zu kommen.“

Auch im Amtsausschuss des Amtes Klützer Winkel spielte in dieser Woche die derzeitige Situation auf den Straßen an den Stränden des Klützer Winkels eine Rolle. Amtsvorsteher Jan van Leeuwen: „Wenn die Leute es sich jetzt angewöhnen, falsch zu parken, obwohl Platz auf den offiziellen Parkflächen ist, ist das besorgniserregend. Wenn das erst einmal einreißt, werden wir der Sache kaum noch Herr.“ Aus diesem Grund ist das Ordnungsamt angehalten, auch unter der Woche auf jeden Fall in der Fläche präsent zu sein und rigoros durchzugreifen.

Ordnungsamt personell unterbesetzt

Problematisch jedoch ist die personelle Ausstattung des Ordnungsamtes. Bereits ohne solche Sonderlagen, wie sie in diesem Sommer und aufgrund der Corona-Pandemie auftreten. Das bemängelte auch Amtsausschussmitglied Petra Rappen: „Die personelle Situation des Ordnungsamtes ist schon lange unhaltbar.“

Der Amtsausschuss hatte sich bereits vor einiger Zeit dazu verständigt, verstärkt nach weiteren Möglichkeiten zu suchen, das Ordnungsamt personell weiter aufzustocken. Fachbereichsleiter Longerich geht davon aus, dass „frühestens zur kommenden Saison mit einer personellen Verstärkung des Ordnungsamtes zu rechnen ist.“ Im Moment, so Longerich, könne das Amt maximal sechs Mitarbeiter für die Aufgaben am Strand und an den Straßen am Strand abstellen. Dabei sei zu bedenken, dass die Mitarbeiter, die am Wochenende zum Einsatz kommen, auch ihre freien Tage brauchen.

Auch Polizei fährt Kontrolle

An der Wohlenberger Wiek ist ein absolutes Halteverbot ausgewiesen. Wer beim Halten und Parken an den Straßenrändern erwischt wird, zahlt 15 Euro. Parkt das Auto nachweislich länger als eine Stunde im absoluten Halteverbot, erhöht sich das Bußgeld auf 25 Euro.

Auch die Polizei ist unter der Woche in der Region präsent. Sie ist zwar vor allem für den fließenden Verkehr zuständig, das Ordnungsamt für den ruhenden, wie Polizeisprecherin Jessica Lehrke aus Wismar erklärt: „Wir unterstützen aber das Ordnungsamt jederzeit, wenn es nötig ist und um Hilfe gebeten wird.“

Von Annett Meinke