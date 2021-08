Familie Bohmann aus Boltenhagen gehört zu den 1791 Unterzeichnern der Petition gegen das Tourismusprojekt der Stadt Klütz an der Wohlenberger Wiek. In einem Leserbrief bezieht die Familie Stellung zur Übergabe der Unterschriften an die Klützer Stadtvertreter und dem Recht, sich als Zugezogene in die Entwicklung der Region einzubringen.