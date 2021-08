Im Ortskern von Selmsdorf (Landkreis Nordwestmecklenburg) sollen auf zwei Gebieten etwa 40 Bauplätze für Einfamilienhäuser entstehen. Die Nachfrage ist immer noch ungebrochen, aber die Gemeinde will langsamer wachsen als bisher.

Wohnen in Selmsdorf: Gemeinde plant weitere Baugebiete

