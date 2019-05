Kalkhorst

Ein Kellerbrand hat in der Nacht zum Donnerstag zur Evakuierung eines mehrstöckigen Wohnhauses in Kalkhorst (Landkreis Nordwestmecklenburg) geführt. Wegen des starken Qualms mussten kurz nach 2 Uhr etwa 25 Bewohner den mehrstöckigen Plattenbau räumen, wie ein Polizeisprecher am Morgen in Rostock erklärte.

Verletzt wurde niemand, aber die Leute konnten erst nach knapp zwei Stunden wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Ursache des Schwelbrandes soll nach ersten Ermittlungen ein technischer Defekt gewesen sein. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.

Zur Galerie Klicken Sie sich durch die Fotostrecke zu Bränden, die sich seit 2018 in Mecklenburg-Vorpommern ereignet haben, und passen Sie auf sich auf.

Wienfrid Wagner / dpa