Boltenhagen

Das herrliche Wetter lockt auch wieder Tagesgäste und Urlauber an. In Boltenhagen versucht Bürgermeister Raphael Wardecki, den Ansturm aufzuhalten. „Ich habe das Ordnungsamt gebeten, die Stellplätze für die Wohnmobile täglich zu kontrollieren.“ Im Ostseebad sind das vor allem die Stellplätze in Redewisch sowie in Tarnewitz vor dem Discounter. Alle Fahrzeuge, die keine einheimischen Kennzeichen haben, bekommen ein Ticket.

„Das wird dann an den Landkreis weitergeleitet“, so Wardecki. Die Maßnahme sei weder schön noch wirklich prestigeträchtig für ein Ostseebad. „Aber wir haben im Moment keine andere Wahl“, betont der Bürgermeister. Auch am Dienstag rollten zahlreiche Fahrzeuge mit Kennzeichen, die auf eine Herkunft außerhalb des Landkreises hinweisen, in Richtung Ostsee und Boltenhagen. Auch über Ostern sollen die verstärkten Kontrollen durchgesetzt werden.

Von Michael Prochnow