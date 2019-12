Wohnpark Ploggenseering: die „Platte“ soll attraktiver werden

Grevesmühlen

Abends einen Parkplatz zu finden, erinnert im Ploggenseering vor allem an den Liedtext von Herbert Grönemeyer, der schon vor 30 Jahren sang: „Ich drehe schon seit Stunden, hier so meine Runden ...“ Denn die Infrastruktur in der Plattenbausiedlung stammt aus den 1970-er Jahren. Zu wenige Parkplätze, zu enge Straßen, die Gehwege als Stolperfallen – um die „Platte“ zukunftsfähig und attraktiv zu machen, soll nun ein Konzept her. Dafür hat die Stadt Grevesmühlen nun den Plan, das Wohngebiet als Sanierungsgebiet zu erklären. Unter dem Titel „ Wohnpark Grevesmühlen“ sollen ein Gutachten erstellt und Fördermittel eingeworben werden. Ein entsprechender Antrag soll an die Behörden gestellt werden. Sanierungen sind zwar auch in den anderen Plattenbausiedlungen von Grevesmühlen notwendig, aber wie Bürgermeister Lars Prahler erklärte, wolle man Schritt für Schritt vorangehen. Und der erste sei der Ploggenseering.

Von Michael Prochnow