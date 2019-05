Grevesmühlen

Vor einer logistischen Herausforderung stehen Alexandra Brüggmann (25) und Sebastian Bruns (27) am Sonnabend: Sie ziehen in den Wohnpark „ Kirchblick“. Der Umzug an sich ist nicht das Problem. Vielmehr, dass dann die Citynacht stattfindet und die Innenstadt für den Fahrzeugverkehr gesperrt ist. Über Umwege und mit nur einer möglichen Fahrt kommen sie vom Vogelsang in die August-Bebel-Straße. Aber das Paar ist zuversichtlich und freut sich auf ihre 3-Zimmer-Wohnung.

Ihre neuen Mieter konnten sie am Mittwoch kennenlernen. Die Wobag als Bauherr des mehr als vier Millionen Euro teuren Projekts an der Ecke Schulstraße hatte zur Einweihung geladen. Die meisten Mieter wohnen seit März oder April in ihren neuen vier Wänden. Alexandra Brüggmann und Sebastian Bruns machen die Gemeinschaft komplett. Alle 18 Wohnungen sind vermietet.

Vor fünfeinhalb Jahren packte die Wobag das ehrgeizige Projekt an – allerdings ahnte Geschäftsführerin Uta Woge nicht, dass große Hürden genommen werden müssen. Nach jahrzehntelangem Leerstand war das ursprüngliche Gebäude nicht mehr sanierungsfähig. Da es auf der Denkmalliste stand, war ein Abriss ohne Weiteres nicht möglich. Den Weg frei gaben erst teuer bezahlte Holz- und Statikgutachten. Nach zweieinhalbjähriger Bauzeit steht nun ein neues Gebäude.

Uta Woge, Wobag-Geschäftsführerin Quelle: Michael Prochnow

Angelika und Horst Lederer (83) fühlen sich wohl dort. „Die Wohnung ist freundlich, sonnig, vor allem begrüßen wir die Fußbodenheizung“, schwärmt die 76-Jährige. Für eine barrierefreie Wohnung gab das Ehepaar ihr Haus in der Kirchstraße auf. Damit sind sie nicht die einzigen älteren Mieter, die diesen Schritt für ein Wohnen in der Innenstadt gewagt haben.

In zweieinhalb Jahren Bauzeit ist an der Ecke Schulstraße/August-Bebel-Straße ein sehenswerter Bau entstanden. Quelle: Michael Prochnow

Etwas tiefer in die Tasche greifen müssen die Bewohner schon. 8,50 Euro bis 9,50 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter stehen im Vertrag. Geschuldet sei das laut Uta Woge der Lage und den gestiegenen Baukosten. 21 Bauaufträge hat die Wobag an Firmen in MV vergeben, zehn davon sind aus Grevesmühlen und dem direkten Umland.

Aufwerten wird den Standort sicherlich die Bäckerei Freytag, die im Erdgeschoss eine Filiale betreibt. Am 9. Mai wird sie eröffnet. Chefin Daniela Braun verspricht viele Veränderungen. So gibt es neue Angebote zum Frühstück und zur Mittagszeit, sonntags soll Brunchen möglich sein, auch Softeis wird verkauft. Und: Im Café mit 45 Sitzplätzen im Innenbereich und 30 Plätzen im Terrassenbereich ist eine Spielecke für Kinder eingerichtet.

Und das leidige Thema Schulstraße? Bald wird sie wieder freigegeben, aber nur für ein paar Wochen, bedauert Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. Denn bald steht die Sanierung des Altstadtbereichs rund um die Kirchstraße an. Dann ist wieder keine Durchfahrt möglich.

Jana Franke