Boltenhagen

Die erste Einwohnerversammlung in Boltenhagen seit Beginn der Pandemie fand in dieser Woche im Kur- und Festsaal der Gemeinde statt. Und nachdem vor einer Woche die Gemeindevertretersitzung im Ostseebad eskaliert war, als eine Frau Bürgermeister Raphael Wardecki öffentlich beschuldigte, die Urne ihres Großvaters nicht ordnungsgemäß bestattet zu haben – der ehrenamtliche Bürgermeister ist im Hauptberuf Bestatter – hatten viele mit einer Fortsetzung der Auseinandersetzung gerechnet.

Doch die Einwohnerversammlung verlief nicht nur ohne Zwischenfälle, auch Wardecki selbst griff die Auseinandersetzungen nur in einem Satz auf. „In den vergangenen Tagen hatte ich viel Zuspruch, dafür kann ich mich nur bedanken.“

Debatte um den Unterhalt der Sportanlage

Ganz ohne Kritik allerdings lief es auch am Donnerstag nicht. Ekkehard Giewald, SPD-Gemeindevertreter und Vorsitzender des Kultur- und Sozialausschusses hatte in der Vergangenheit mehrfach die Alleingänge des Bürgermeisters angesprochen. Er wünsche sich nicht nur eine bessere Kommunikation, sondern die Umsetzung der von Wardecki angekündigten Kooperation mit allen Fraktionen. „Davon ist bisweilen nicht viel zu merken.“

Raphael Wardecki, Bürgermeister Ostseebad Boltenhagen Quelle: Ove Arscholl

Unter anderem hatte der Bürgermeister das Konzept Ganztagsschule der Grundschule im Ort ohne den zuständigen Ausschuss zum Abschluss gebracht. Kontroverse Debatten gibt es auch im Hinblick auf den Betrieb der Sportanlage im Ort. Der Bürgermeister hatte auf der Einwohnerversammlung angekündigt, ein Benefiz-Golfturnier zugunsten des SC Boltenhagen zu veranstalten. Das hatte die Frage aufgeworfen, weshalb die Gemeinde nicht wie in den vergangenen Jahren den Betrieb der Anlage weiterfinanzieren wolle.

„Das stimmt so nicht“, klärte Ekkehard Giewald auf. „Den Vertrag mit der Gemeinde hat der Verein gekündigt, deshalb gibt es heute eine andere Situation.“ Ansonsten hätte sich an der Finanzierung überhaupt nichts geändert. Mehrfach hätte es Gespräche mit den Verantwortlichen des Vereins sowie Ekkehard Giewald und dem Bürgermeister gegeben im Anschluss. Doch der Verein habe auf der Kündigung bestanden.

Dauerbaustelle Dünenpromenade

Baustellen gibt es viele im Ort, die größte ist die Dünenpromenade, die immer noch nicht ganz fertig ist, wie Raphael Wardecki erklärte. Die Anbindung der drei großen Hauptzugänge müssen noch gemacht werden, neue Müllbehälter und Fahrradständer würden ebenfalls noch installiert.

Boltenhagen im Herbst: Sturm und Regen sorgen dafür, dass Strand und Promenade fast menschenleer sind. Quelle: Michael Prochnow

Was aber nach wie vor fehle, sei die Anhebung des Vorplatzes der Seebrücke auf das Niveau der Promenade – dort gibt es einen Höhenunterschied von 40 Zentimetern. „Ich bin mir sicher, dass wir zur Saison 2022 damit fertig sind“, so der Bürgermeister.

Problem Radverkehr

Wardecki hatte in seinem Wahlkampf unter anderem damit gepunktet, dass er mit einem Lastenfahrrad im Ort unterwegs war. Und hautnah miterleben konnte, dass das Ostseebad auf vieles eingestellt ist – nur nicht auf Radfahrer. „Es ist ein Wunder, dass es noch keinen tödlichen Unfall gegeben hat“, sagt Steffen Beckert, Busunternehmer aus dem Ort. „Wir brauchen dringend einen ausgewiesenen Radweg, es wird schon viel zu lange geredet. Nur passieren tut nichts.“

Boltenhagens Verwaltung hat vorgeschlagen, den internationalen Ostseeküstenradweg an die Strandpromenade zu verlegen. Die Gemeindevertreter haben ganz andere Ideen. Quelle: JULIANE SCHULTZ

Wie der Bürgermeister erklärte, sei bei der Verkehrsbehörde des Landkreises der Antrag gestellt worden, die Strandpromenade teilweise für Radfahrer freizugeben. Durch die Dünenpromenade hätte sich der Fußgängerverkehr dorthin verlagert, es sei genügend Platz auf der Strandpromenade vorhanden. „Das funktioniert nur, wenn es eine klare Abgrenzung dort gibt“, fordert Steffen Beckert. Oder: „Ich bin der Meinung, dass der Wanderweg durch den Küstenschutzwald so hergerichtet wird, dass dort ein Radweg draus wird. Dann hätten wir einen richtigen Radweg.“

Motorräder vor dem Kurhaus

Ein weiteres Problem sind Motorräder, die auf der Freifläche gegenüber dem Kurhaus parken. Das ist eigentlich verboten, aber für die Biker mit ihren Maschinen ist das die einfachste Lösung beim Wochenendausflug. Und zudem ein Hingucker für die Urlauber.

Motorräder in Boltenhagen Grevesmühlen Quelle: Michael Prochnow

Laut dem Bürgermeister sollen die Motorräder dort allerdings verschwinden, zumal sich dort eine E-Tankstelle für Elektrofahrräder befindet. „Wir denken darüber nach, vor Rosis Boutique eine Fläche für die Biker herzurichten“, so Wardecki.

Eine Drehleiter für die Feuerwehr

Die freiwillige Feuerwehr von Boltenhagen zählt rund 130 Einsätze pro Jahr, das ist deutlich mehr als andere Wehren in der Umgebung leisten. Und die Aufgaben wachsen, ebenso wie die Gebäude. Deshalb hat die Gemeinde einen Förderantrag für eine Drehleiter gestellt. Denn allein die mehrgeschossigen Gebäude der Kliniken würden das verlangen. Ein neues Gerätehaus am Ortseingang aus Richtung Klütz ist ebenfalls in Planung.

Wohnraum für die Einheimischen

Laut dem Bürgermeister sei eines der großen Ziele der Gemeinde, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Dafür hat Boltenhagen Geld in die Hand genommen, um Grundstücke zu erwerben. „Die wollen wir selbst entwickeln für Wohnraum und so verhindern, dass noch mehr Ferienwohnungen entstehen“, so Wardecki.

Gegenüber der Grundschule soll mit dem B-Plan 38 in den kommenden Jahren das erste Wohngebiet entstehen. In Redewisch Ausbau habe die Gemeinde ebenfalls Grundstücke erworben. Wann genau die einzelnen Projekte umgesetzt werden sollen, steht noch nicht fest.

Von Michael Prochnow