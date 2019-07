Grevesmühlen

Der kleine Rabe Socke und seine Freunde sind an diesem Wochenende in Grevesmühlen zu Gast. Das Wolfhager Figurentheater hat sein Zelt im Lustgarten aufgebaut, die Vorstellungen finden am Sonnabend um 17 Uhr statt, am Sonntag beginnt das Stück bereits um 11 Uhr. Erwachsene zahlen 12 Euro Eintritt, Kinder 10.

Michael Prochnow