Die finanzielle Situation des Wismarer Wonnemars hat sich durch den zweiten Corona-Lockdown des Jahres weiter verschärft. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Die Betreibergesellschaft, die Interspa-Gruppe, kann die neu entstehenden Verluste alleine nicht mehr tragen.

Sie rechnet vor: Während der Zwangsschließung würden pro Monat rund 75 000 Euro Fixkosten anfallen. Unter anderem müsse das Bad trotz Schließung weiter geheizt und gechlort werden, weil sonst immense Schäden entstehen. Und eine schnelle Wiedereröffnung ist nicht in Sicht. Die Interspa-Gruppe geht davon aus, dass die Zwangsschließung des Bades mindestens bis Februar 2021 andauern wird.

Insolvenzverfahren eröffnet

Das Amtsgericht hat unterdessen das Insolvenzverfahren über die Betriebsgesellschaft des Bades eröffnet und zugleich die Eigenverwaltung des Wismarer Wonnemars bestätigt. Parallel setzt die Interspa-Gruppe die Arbeit am Sanierungsplan für die gesamte Gruppe fort. „Die Entscheidung des Gerichtes, auch im eröffneten Verfahren die Eigenverwaltung anzuordnen, ist ein Vertrauensbeweis für den eingeschlagenen Sanierungskurs“, unterstreichen Sanierungsgeschäftsführer Robert Tobias und Holger Leichtle, der als Generalbevollmächtigter die Geschäftsführung unterstützt.

„Trotz der widrigen Umstände ist es unverändert unser Ziel, die Standorte zu sichern, indem wir sie selbstständiger und wirtschaftlich stabiler aufstellen. Parallel werden wir die Struktur der Unternehmensgruppe deutlich verschlanken.“

Funktionierendes Geschäftsmodell

Bei einem Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung handelt es sich um ein klar strukturiertes Verfahren, mit dem sich Unternehmen binnen weniger Monate grundlegend restrukturieren und sanieren können. Die Betriebsgesellschaft wendet damit ein speziell im deutschen Recht vorgesehenes Sanierungsinstrument an, das die Umstrukturierung von Unternehmen erleichtern und beschleunigen soll, die zwar finanziell unter Druck stehen, aber über ein funktionierendes Geschäftsmodell verfügen.

Die unternehmerische Verantwortung bleibt während des Sanierungsverfahrens weiterhin in den Händen des Unternehmens selbst („ Eigenverwaltung”). Entsprechend gibt es auch keinen Insolvenzverwalter, sondern lediglich einen gerichtlich bestellten „Sachwalter“, der ähnlich wie ein Aufsichtsrat das Verfahren im Interesse der Gläubiger überwacht. Zum vorläufigen Sachwalter bestellte das zuständige Gericht den bekannten Stuttgarter Sanierungsexperten Jochen Sedlitz von der Kanzlei Menold Bezler.

Was passiert mit den Jobs?

„Die Wismarer Wonnemar-Betriebsgesellschaft sucht zurzeit nach Wegen, um trotz der unklaren zeitlichen Perspektive möglichst alle Arbeitsplätze zu erhalten, zum Beispiel durch den Einsatz von Kurzarbeit“, teilt Center-Manager Peter Spiekermann mit. Damit dies gelingen kann, sei die Stadt um eine Überbrückungshilfe gebeten worden.

Diese werde benötigt für die Zeit, bis die sogenannte „Novemberhilfe“ ausbezahlt wird. „Zwar ist es seit ein paar Tagen endlich möglich, diese staatliche Unterstützungszahlungen zu beantragen“, ergänzt Spiekermann. Das sei bereits in die Wege geleitet worden. Bis die Novemberhilfe allerdings fließe, werde wohl noch einige Zeit vergehen, „möglicherweise bis Januar“, vermutet der Center-Manager.

Deshalb werde an einer Zwischenlösung mit der Stadt gearbeitet. „Wir entwickeln gemeinsam an einem Fortführungskonzept“, betont Volker Kurz, Geschäftsführer der Interspa-Gruppe. „Es muss unser gemeinsames Ziel sein, um im Interesse aller Bürger die in der Vergangenheit stets gute Zusammenarbeit auch künftig fortzusetzen.“

Erhebliche Verluste durch Corona

Das Wonnemar Wismar musste im Frühjahr während des ersten Corona-Lockdowns dreieinhalb Monate schließen. Während dieser Phase konnte die Betriebsgesellschaft keinerlei Einnahmen erzielen – bei gleichzeitig weiterlaufenden Kosten in erheblichem Umfang. Dadurch habe das Erlebnisbad beträchtliche Verluste erlitten, teilt das Unternehmen mit.

Zwar konnte das Bad Ende Mai wieder öffnen. Aufgrund der strengen Hygiene-Vorschriften hätte die Betriebsgesellschaft aber nur 65 Prozent der sonst zu dieser Zeit üblichen Einnahmen erwirtschaften können, weshalb ein kostendeckender Betrieb nicht möglich gewesen sei. Von Seiten der öffentlichen Hand hätte es nur sehr wenig Unterstützung gegeben. Der weit überwiegende Teil der Verluste sei – mit Unterstützung der Kreditinstitute – alleine von der Wonnemar-Muttergesellschaft Interspa getragen worden – bis alle Reserven aufgebraucht waren.

In der Folge hatte die Gruppe Ende September eine Sanierung des Wismarer Wonnemars über ein Eigenverwaltungsverfahren eingeleitet. Das entwickelte sich zunächst äußerst positiv und hatte keine negativen Folgen auf den Betrieb des Erlebnisbades. Das blieb während des Sanierungsprozesses wie gewohnt geöffnet. Für die Besucher ergaben sich im Betrieb keinerlei Einschränkungen. Doch dann kam der zweite Lockdown.

Sechs Bäder und ein Hotel

Das Erlebnisbad Wonnemar Wismar gehört zur Interspa-Gruppe, die deutschlandweit sechs Familien- und Erlebnisbäder und Thermen sowie ein 4-Sterne-Hotel betreibt. Insgesamt beschäftigt die Gruppe rund 600 Mitarbeiter. Die Besitzgesellschaft des Bades ist nicht von der Eigenverwaltung betroffen.

Interspa hat das Erlebnisbad Wismar im Rahmen eines Public-Private-Partnership-Modells (PPP-Modell) gemeinsam mit der Stadt Wismar konzipiert, finanziert und errichtet. Hierfür hat die Stadt ein städtisches Grundstück durch einen Erbbaurechtsvertrags zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug gewährleistet die Interspa-Gruppe für die Stadt das Schul- und Vereinsschwimmen und übernimmt insofern eine kommunale Aufgabe.

