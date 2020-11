Mit Autokränen wurden in dieser Woche die großen Filter in das Gebäude des neuen Wotenitzer Wasserwerks eingesetzt. Der Zweckverband investiert dort mehrere Millionen Euro, um nicht nur die Kapazitäten zu erhöhen, sondern auch um die Wasserqualität weiter zu verbessern. Was das für die Preise bedeutet, lesen Sie hier.