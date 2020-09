Wotenitz/Groß Walmstorf

Wenn man es so will, war Vanessa Achenbach zur richtigen Zeit am richtigen Ort: Als Kundin kaufte die 31-Jährige bei Gartenbau Wiencke in Wotenitz vor längerer Zeit einen Blumenstrauß. Dort kam sie mit Junior-Chef Christian Wiencke ins Gespräch, der ihr von Personalproblemen erzählte. Seit April nun leitet die Mutter eines neunjährigen Sohnes die neue Erlebnisscheune mit Hofladen und Café in Wotenitz. Drei Mitarbeiterinnen und eine Aushilfe unterstützen sie.

Beliebtes Ausflugsziel

Die Erlebnisscheune ist am 1. Mai eröffnet worden und seitdem ein beliebtes Ausflugsziel. Der Jahreskalender füllte sich von Anfang an mit Familienfeiern und Hochzeiten, die vor Ort ausgerichtet werden. Die große Eröffnungsfeier für die Scheune musste in Corona-Zeiten allerdings verschoben werden. Ein genaues Datum steht noch nicht fest.

Das markante, 130 Jahre alte Gemäuer auf dem Wiencke-Gelände ist zum Großteil mit Eigenmitteln, aber auch mit Fördermitteln vom Landkreis und dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg (Stalu) zur Erlebnisscheune umgebaut worden – und in jedem Fall eine Bereicherung für die Gegend, denn große Veranstaltungsräume lassen sich an einer Hand abzählen. Der Raum für Feiern in der Scheune ist 82 Quadratmeter groß und auf 150 Quadratmeter erweiterbar. Baubeginn war Ende Juli vergangenen Jahres.

Neue Herausforderung gesucht

Vanessa Achenbach hat in der Erlebnisscheune ihren Traumjob gefunden, wie sie sagt. Zuvor arbeitete sie zwölf Jahre im Ferienresort Weiße Wiek in der Reservierung. „Ich habe nach einer neuen Herausforderung gesucht“, begründet die gelernte Restaurant- und Hotelfachfrau ihre Entscheidung, dort die Segel zu streichen. Mit ihrem Sohn Marlon ist Vanessa Achenbach in Groß Walmstorf zu Hause. Marlon geht in Proseken zur Schule und freut sich, dass der Unterricht wieder einigermaßen gewohnt stattfindet. Endlich kann er sich auch wieder mit seinen Freunden treffen.

Von Jana Franke