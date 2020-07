Yippie, endlich wieder baden: Freibad in Grevesmühlen geöffnet

Grevesmühlen

Bereits eine halbe Stunde vor Eröffnung des Freibads in Grevesmühlen warteten vor dem Tor ungeduldig Kinder und Jugendliche auf den Einlass. Nach einer Corona-Zwangspause und der fieberhaften Suche nach Ehrenamtlichen, die den Badebetrieb absichern, öffneten sich am Mittwoch um 10 Uhr die Tore am Ploggensee.

Leon Sturzebecher und Pascal Brunner waren die ersten Gäste. Quelle: Jana Franke

Die beiden Freunde Pascal Brunner und Leon Sturzebecher (beide 11) waren die Ersten, die ihre Eintrittskarten von Torsten Wolter vom Freibadverein kauften. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht“, sagte Leon. In der vergangenen Woche mit um die 30 Grad Celsius erfrischte er sich außerhalb des Freibads an einer Badestelle des Ploggensees. „Aber hier ist es viel cooler, weil es einen Sprungturm und die Badeinsel gibt“, meinte er.

Leon Sturzebecher (11) in seinem Element. Er freut sich, dass das Freibad wieder geöffnet hat. Quelle: Jana Franke

Beides waren die ersten Anlaufpunkte des Duos. Immer wieder stürzten sie sich aus drei Metern Höhe oder von der Insel in die Fluten. Dass es Einschränkungen im Badebetrieb gibt, das respektieren beide. „Das muss eben so sein“, sagte Pascal verständnisvoll.

Leon Sturzebecher (l.) und Pascal Brunner stürzen sich von der blauen Insel in die Fluten. Quelle: Jana Franke

Ins Wasser dürfen die Badegäste nur über den Strand, der Steg ist ausschließlich für den Ausstieg aus dem Wasser und den Gang an Land gedacht. Die Sprunganlage erreichen die Kinder und Erwachsenen über den Ausstieg im Schwimmerbereich. Auf die Insel dürfen nur vier Personen gleichzeitig, auf den Sprungturm nur eine. Der Kiosk ist geöffnet, Bestellungen dürfen aber nur mit Mund-Nasen-Schutz aufgegeben werden. Zudem gibt es am Feuerwehrtor einen separaten Ein- und Ausgang.

Für die Hygienemaßnahmen zeigen auch Leonie Paruszewska und Alina Fahrenheim (beide 13) Verständnis. Sie waren in Begleitung von Vanessa Fahrenheim (9) und Lea Soost (12) ins Freibad gekommen. Natürlich hätten sie sich für den ersten Tag solch ein sensationelles Wetter wie in der vergangenen Woche gewünscht, aber am Ende war es egal, dass sie die Sonne ein wenig im Stich ließ. „Hauptsache, wir können wieder gemeinsam etwas unternehmen“, meinte Leonie.

Bis zum 2. August mittwochs bis sonntags geöffnet

Im vergangenen Jahr waren sie in den Sommerferien fast jeden Tag im Freibad – selbst bei Regen. Nun musste nach der Zeugnisausgabe erst einmal der heimische aufblasbare Swimmingpool ausreichen. Doch damit ist nun Schluss. Zumindest erst einmal bis zum 2. August. Bis dahin öffnet das Freibad mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

„Ich freue mich, dass wir endlich starten können“, sagte der Vereinsvorsitzende des Freibads, Benny Andersson. Möglich ist das vor allem durch die Unterstützung der DRK-Wasserrettung, die am Mittwoch mit sechs jungen Rettungsschwimmern aus den eigenen Reihen vor Ort war, um für Sicherheit auf und im Wasser zu sorgen. Viele Ehrenamtliche des Freibadvereins gehören aufgrund ihres Alters in Corona-Zeiten zur Risikogruppe. „Hätte uns das DRK nicht geholfen, hätten wir nicht öffnen können“, verdeutlichte Benny Andersson.

Zwei Schwimmkurse im Juli

Von der Wasserrettung gibt es sogar noch eine sehr gute Nachricht. Zunächst hieß es, dass es in den Sommerferien keine Schwimmkurse geben wird. „Vom 20. bis 24. Juli bieten wir vormittags ab 9 Uhr und nachmittags ab 17 Uhr Kurse an“, verkündete Bernd Mickan. Vorgesehen ist das in erster Linie für Kinder von Schulen, an denen der Schwimmunterricht vor den Ferien ausgefallen war.

Wenn sie einen entsprechenden Zettel von der Schule vorweisen können – den verteilten die Lehrer vor den Ferien –, übernimmt das Bildungsministerium die Kosten. Andere Teilnehmer zahlen etwa 50 Euro. Begrenzt sind die beiden Kurse jeweils auf zwölf Personen. Anmeldungen sind ab sofort unter bernd.mickan@gmx.net möglich. „Wir sind bemüht, auch im August bis zu drei Kurse anzubieten“, berichtete er.

Rutsche kommt im August

Zu gern hätten die Badegäste in den kommenden Tagen auch schon die neue Rutsche ausprobiert, die fürs Freibad angekündigt ist. Finanziert wird sie aus städtischen Mitteln und Spenden des Unternehmens Benthack in Grevesmühlen. Aufgebaut werden kann sie aber erst Ende August. „Die Lieferzeit ist leider so lang“, bedauerte Benny Andersson.

Zu verdanken ist das Projekt Rutsche Maya Kebschull aus Wotenitz. Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler hatte zu einem Ideenwettbewerb aufgerufen, nachdem im Haushalt eingesparte 10 000 Euro für ein Kinder- und Jugendprojekt verwendet werden sollten. Maya gewann mit ihrer Idee, eine zusätzliche Rutsche fürs Freibad anzuschaffen.

Von Jana Franke