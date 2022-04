Grevesmühlen/Wismar

In der Nacht von Sonntag zu Montag ist der nächste Bus mit Flüchtlingen aus der Ukraine in Nordwestmecklenburg angekommen. Die Frauen, Kinder und alten Männer wurde in die Notunterkunft der Sporthalle am Grevesmühlener Gymnasium gebracht. Bis weit nach Mitternacht dauerte es, bis alle Flüchtlinge untergebracht und versorgt waren. Haupt- und ehrenamtliche Helfer des DRK Nordwestmecklenburg kümmern sich dort um die Menschen, die ihre

DRK-Geschäftsführer Ekkehard Giewald Quelle: Michael Prochnow

Familien und ihre Heimat hinter sich gelassen haben, um vor dem Krieg zu fliehen. Unter den Geflüchteten sind auch ältere Personen, die nicht nur Hilfe, sondern auch Pflege benötigen. „Das ist noch einmal eine besondere Herausforderung“, sagt Ekkehard Giewald, Geschäftsführer des DRK NWM. „Aber auch die müssen wir annehmen und wir werden das auch schaffen.“ Rund 1500 Flüchtlinge leben derzeit im Nordwestkreis, Schätzungen gehen davon aus, dass es bis zu 200 Personen mehr sind, die privat untergebracht und noch nicht erfasst sind.

Mietverträge für die Hotels für mindestens ein Jahr

Ein Willkommensschild an der Notunterkunft für ukrainische Flüchtlinge in der Sporthalle des Gymnasiums in Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Inzwischen hat das DRK ebenso wie die anderen Organisationen Mitarbeiter eingestellt, die sich ausschließlich um die Flüchtlinge in den Notunterkünften und den übrigen Einrichtungen kümmern. „Teilweise haben wir auch Leute aus anderen Bereichen abgezogen, um die Aufgaben zu bewältigen“, so Ekkehard Giewald. Doch niemand weiß, wie lange der Strom der Flüchtenden andauern wird und wie lange die Menschen betreut werden müssen. „Was wir sicher wissen, ist, dass es nicht in ein paar Wochen vorbei sein wird. So viel steht fest.“ Auch deshalb hat der Landkreis die Unterkünfte in den Hotels in Wismar und Groß Strömkendorf für ein Jahr angemietet. Elf dieser Einrichtungen gibt es aktuell in Nordwestmecklenburg. Sieben davon sind belegt. Frei sind aktuell die Unterkünfte in der Sporthalle im Ploggenseering in Grevesmühlen, beim Erdbeerhof Glantz in Beckerwitz sowie die Sporthalle der Hochschule in Wismar an der Käthe-Kollwitz-Promenade.

Alle Einrichtungen und die aktuelle Belegung Insgesamt elf Einrichtungen gibt es derzeit in Nordwestmecklenburg, in der Flüchtlinge untergebracht sind. Dazu kommen noch jene Menschen, in Privatwohnungen leben. Unterkunft Kapazität aktuelle Belegung Berufsschulzentrum Nord, Sporthalle (Wismar) 150 0 Sporthalle Gymnasium Grevesmühlen 150 102 Sporthalle Hochschule Wismar 150 0 Sporthalle im Ploggenseering Grevesmühlen 150 0 Hotel Aridus in Wismar 74 71 Studentenwohnheim Wismar 15 12 Erdbeerhof Glantz in Beckerwitz 100 0 Unterkunft Poeler Straße in Wismar 38 32 Hotel Schäfereck Groß Strömkendorf 163 161 Ferienhof Klütz 68 70 Feriendorf Wohlenberg 60 60 Dezentrale (private) Unterbringung 446 389

Mehrzweckhalle im Ploggenseering vorbereitet

Der Bauhof bereitet die Mehrzweckhalle im Ploggenseering Grevesmühlen für die Flüchtlinge aus der Ukraine vor. Quelle: Michael Prochnow

„Die Kritik, warum wir die Mehrzweckhalle im Ploggenseering bereits gesperrt und für die Flüchtlinge umgebaut haben, obwohl noch gar keine dort sind, ist auch bei uns angekommen“, sagt Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler. „Aber dazu kann ich nur sagen, dass wir zum einen vom Katastrophenschutz des Landkreises gefragt worden sind, ob wir die Kapazitäten vorhalten würden, was wir natürlich tun. Zum anderen wissen wir sicher, dass der Strom der Menschen, die aus der Ukraine fliehen, noch weiter anhalten wird. Die Halle im Ploggenseering werden wir noch brauchen, da bin ich mir sicher.“ Die kommunale Wohnungsbaugesellschaft (Wobag) in Grevesmühlen hat ebenfalls bereits erklärt, bei der Unterbringung zu helfen. Laut Lars Prahler seien die ersten Wohnungen schon belegt, weitere in Vorbereitung.

Medizinische Versorgung der Flüchtlinge sichergestellt

Inzwischen hat der Landkreis medizinische Sprechstunden in den Erstaufnahmestellen und den Notunterkünften eingerichtet. In sämtlichen Einrichtungen gibt es aktuell einmal pro Woche die Möglichkeit, sich ärztlich untersuchen zu lassen. Die Notfallversorgung ist außerhalb dieser Sprechstunden ohnehin gesichert. Den Service leisten Dr. Fabian Holbe aus Neuburg, der seit Monaten sowohl in der Pandemie als auch in der Flüchtlingskrise den Landkreis unterstützt, zusammen mit Dr. Wulf-Dietrich Miersch, Dieter Schwanbeck, Erik Eckl und dem Sana Hanseklinikum Wismar.

Deutschkurse in Vorbereitung

Um die Integration voranzutreiben bietet die Kreisvolkshochschule Deutschkurse für die Flüchtlinge an. In den Einrichtungen der KVHS laufen bereits Lehrgänge, die die Grundlagen der deutschen Sprache vermitteln sollen. Geplant ist es allerdings auch, in den Einrichtungen diese Kurse anzubieten. Dazu laufen die Gespräche.

Online-Registrierung in den Einrichtungen

Um die Registrierung der Flüchtlinge zu beschleunigen, werden derzeit die Notunterkünfte und Einrichtungen mit der entsprechenden Technik ausgestattet. Das erspart den Bewohner der Einrichtungen den Weg in die Ausländerbehörde nach Wismar.

Von Michael Prochnow