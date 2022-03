Zapfenernte in der Börzower Kiefernplantage: Der lange Weg zum neuen Wald 

Grevesmühlen

Idyllisch sieht es aus, als die Frühlingssonne durch die Kronen der Kiefern bricht und den Waldboden streichelt. Weil keine Sträucher oder Äste die Sicht behindern, reicht der Blick weit durch diesen Kiefernwald, der sich ein wenig versteckt zwischen Grevesmühlen und Börzow befindet. Es ist kein gewöhnlicher Wald. Vielmehr handelt es sich um eine Kiefernplantage. Jedes Jahr zum Ende des Winters werden die Kiefernzapfen geerntet und getrocknet. Die Samen, die anschließend aus den Zapfen fallen, sind Goldstaub für die Forstleute. Denn aus ihnen entstehen neue Bäume.

Trockenheit sorgt für schlechte Ernte

Im Börzower Wald bei Grevesmühlen ernten Mitarbeiter der Firma "Die Nordmänner" Kiefernzapfen, Murat Subasi ist einer der Kletterer: „Es gibt keinen schöneren Job, soviel Geld kann mir einer bezahlen, dass ich mich in ein Büro setze.“ Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Acht Tage lang sind die Mitarbeiter der Kieler Firma „die Nordmänner“ damit beschäftigt, die Zapfen zu ernten und die Bäume zu beschneiden. „Das ist wichtig, damit wir überhaupt an die Kronen kommen, um die Zapfen zu pflücken“, erklärt Vorarbeiter Murat Subasi. Außerdem haben die Stürme der vergangenen Wochen einige Kronen beschädigt. Der 55-Jährige ist professioneller Baumkletterer. „Aus Überzeugung“, wie er mit einem Lächeln im Gesicht erklärt. „Es gibt keinen schöneren Job, so viel Geld kann mir keiner bezahlen, dass ich mich in ein Büro setze.“ Das Frühlingswetter macht es Murat Subasi und seinem Kollegen leicht in diesen Tagen. Zumal der Job im Wald gegenüber dem Forstamt von Grevesmühlen keine wirkliche Herausforderung darstelle. „50, 60 Meter hohe Douglasien, das ist dann schon etwas anderes.“

Etwas anderes macht ihm und seinem Team Sorgen in diesem Jahr. Die Ernte fällt schlecht aus. Und zwar sehr schlecht, um genau zu sein. „Es war einfach zu trocken in den vergangenen Jahren. Das Wasser fehlt.“ Normalerweise holen Subasi und seine Leute bis zu 250 Kilogramm Kiefernzapfen pro Tag aus den Baumkronen – per Hand versteht sich, technisches Hilfsmittel ist allein die Hebebühne. Jetzt kommt knapp ein Drittel der sonst üblichen Ernte zusammen.

Baumpflege gehört auch zu den Arbeiten der Baumkletterer. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Setzling kostet ab 30 Cent

Wenn „Die Nordmänner“ mit der Ernte durch sind, dann gehen die Zapfen in eine Trocknung. Erst wenn sich die Zapfen allein öffnen, dann können die Samen eingesammelt und für den Verkauf vorbereitet werden. Weil die meiste Arbeit Handarbeit ist, ist der Preis für diese Samen entsprechend hoch. Die schlechte Ernte tut ein Übriges.

1000 Samen gibt es im Internet für knapp 50 Euro zu kaufen. Klingt nach einem überschaubaren Preis, allerdings sind das die reinen Samen. Die kaufen Baumschulen auf, züchten daraus Setzlinge, die dann zum Aufforsten in Deutschland und ins Ausland verkauft werden. Ein 15 Zentimeter hoher Kiefernsetzling kostet inzwischen ab 30 Cent – pro Baum. Die Nachfrage steigt, neben Kiefern sind Douglasien gefragt. Das Thema Fichte hingegen hat sich aktuell erledigt. Die Nadelbäume wurden nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges massenhaft in Deutschland – Ost ebenso wie West – zum Aufforsten herangezogen. Doch der Borkenkäfer und die extreme Trockenheit in den vergangenen Jahren gepaart mit mehreren Stürmen haben dazu geführt, dass Tausende Hektar gefällt werden mussten, beziehungsweise vertrocknet oder umgestürzt sind. „Fichte will niemand mehr“, sagt auch Murat Subasi. Und weil etliche Flächen in Deutschland, auf denen bislang Fichten standen, wieder aufgeforstet werden müssen, wächst die Nachfrage weiter.

Von Michael Prochnow