Grevesmühlen

Nichts ging mehr am späten Abend in einigen Teilen von Grevesmühlen. Wie die Stadtwerke mitteilten, habe es einen großflächigen Stromausfall gegeben. Betroffen waren Teile von Grevesmühlen (Bereich Degtower Weg und Schweriner Landstraße), Neu Degtow, Hamberge, Everstorf, Hoikendorf, Barendorf, Degtow, Santow und Poischow. Insgesamt waren rund 550 Kunden mehrere Stunden ohne Strom, 23 Trafo-Stationen seien lahmgelegt worden, teilen die Stadtwerke mit. Grund für den Stromausfall war ein beschädigtes Erdkabel im Bereich Klützer Straße, eine Überspannung hatte für die Abschaltung gesorgt. Der Fehler sei laut den Stadtwerken zügig eingegrenzt worden, durch Umschalten auf andere Stromkreise seien alle Abnahmestellen nach maximal zwei Stunden wieder am Netz gewesen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, soll der Schaden schnellstmöglich repariert werden. „Dabei erwarten wir voraussichtlich keine weitere Störung in der Stromversorgung.“

Von Michael Prochnow