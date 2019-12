Zarnewenz: Stele erinnert an Vertreibung und innerdeutsche Grenze

Zarnewenz/Selmsdorf

Der Vater: 1945 in seinem eigenen Haus ohne erklärlichen Grund von einem Angehörigen der Roten Armee erschossen. Die Mutter: 1951 wegen angeblicher Wirtschaftssabotage wochenlang in Haft, bevor das Gericht die Anschuldigungen als haltlos erkennt. Die Familie: 1952 bei der „Aktion Ungeziefer“ von heute auf morgen ihrer Heimat beraubt, zwangsumgesiedelt von Zarnewenz im Kreis Grevesmühlen nach Abtshagen im Kreis Grimmen. Viel Unrecht des DDR-Staates wurde der Familie Quandt angetan. Daran und an vieles mehr erinnert in Zarnewenz ab 20. Dezember eine neue Informationsstelle des Projektes „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen“.

Russe erschießt Bürgermeister

Die Organisatoren haben den Tag mit Bedacht gewählt. In der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember 1945 erschoss ein Russe Detlef Quandt. Die sowjetische Besatzungsmacht hatte den Zarnewenzer vier Monate zuvor als Bürgermeister eingesetzt, weil er politisch unbelastet war. Nach der Ankündigung „Bürgermeister, wir schießen!“ durchschlug eine Gewehrkugel die Haustür. Sie traf Detlef Quandt tödlich. Er wurde an Heiligabend auf dem Friedhof in Selmsdorf beerdigt. Seine Frau und die Kinder flohen am 13. April 1961 nach West-Berlin.

„Herrlicher Ausflugs- und Erholungsort am Dassower See gelegen“: So wird Zarnewenz auf einer alten Ansichtskarte beschrieben. Vom damaligen Ortskern ist heute wenig erhalten. Nur vier Bauernstellen sind geblieben. Längst vorbei sind die Zeiten, als am Dassower See ein Strand-Hotel öffnete und an der Lübecker Chaussee eine Gaststätte. Das frühere Staatsgut wurde bereits 1945 aufgesiedelt. Ab 1952 war Zarnewenz ein Dorf im Sperrgebiet. Mit dem Dassower See war die Bundesrepublik in unmittelbarer Nähe. 1974 rissen Arbeiter eine Bauernstelle im Zuge der Grenzsicherung ab.

In Zarnewenz stand einst ein Strand-Hotel am Dassower See. So zeigt es eine Ansichtskarte von 1912. Quelle: Jürgen Lenz

Auch daran wird die Stele in Zarnewenz erinnern. Die Selmsdorfer Historikerin Christiane Woest hat den Text geschrieben. An anderen Stelen arbeitete sie mit.

569 Menschen aus ihrer Heimat verschleppt Drei Familien mit insgesamt zehn Personen wurden 1952 in Zarnewenz bei der „Aktion Ungeziefer“ ausgesiedelt. Die Zwangsmaßnahme der DDR traf unter anderem auch 14 Familien in Palingen, 13 in Lauen, zwölf in Herrnburg, sieben in Schwanbeck, sechs in Selmsdorf und zwei in Bardowiek. Insgesamt verloren in diesen Orten 569 Frauen, Männer und Kinder von einem Tag auf den anderen ihre Heimat. Der Staat ließ sie ohne Ankündigung in grenzferne Kreise verschleppen. 1961 siedelte die DDR bei der „Aktion Kornblume“ weitere Menschen aus dem Sperrgebiet um.

18. Stele des Informations- und Tourismusprojekts

„Es ist die 18. Stele“, erläutert Angela Radtke. Sie hat das Projekt „Grenzenlos von Lübeck und Boltenhagen“ initiiert und koordiniert es. Zuhause ist Angela Radtke in Dassow-Vorwerk.

Die 17. Stele des Projektes „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen“ steht zwischen dem Selmsdorfer Gewerbegebiet und Lübeck-Schlutup. Sie informiert über die Geschichte der Grenze an dieser Stelle und ihre Öffnung am 9. November gegen 22 Uhr. Die Schriftstellerin Christine Vogt-Müller hat den Text geschrieben.

An einer neuen Informationsstele zwischen Selmsdorf und Lübeck-Schlutup stehen der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft (r.), sein Lübecker Amtskollege Jan Lindenau und die Initiatorin des Projekts, Angela Radtke. Quelle: Bernhard Stoeter

Der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) erklärte anlässlich des 30. Jahrestags des Mauerfalls bei einem Treffen mit seinem Lübecker Amtskollegen Jan Lindenau ( SPD) neben der Stele: „Hier war eine der bestgesichertsten Grenzen der Welt und die Teilung der beiden deutschen Staaten - wenige Hundert Meter weiter auf ,unserer Seite‘ die Grenzübergangsstelle Selmsdorf, wenige Meter weiter auf Schleswig-Holsteins Gebiet die Grenzkontrollstelle Lübeck-Schlutup.“ Der Selmsdorfer Bürgermeister betonte: „Erinnerungsstellen sind wichtig. Sie geben den Opfern Würde und erinnern uns und die, die nach uns kommen, daran, wo wir besonders wachsam, vorsichtig und besonnen sein sollten, damit Fehler aus der Vergangenheit nicht wieder passieren.“ Für die Generation der nach 1990 Geborenen habe die innerdeutsche Grenze nie existiert. Marcus Kreft sagt: „Das ist eine gute Grundlage, damit unser Land endlich, nach mittlerweile 30 Jahren, stärker zusammenwächst.“

Von Jürgen Lenz