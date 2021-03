Zarrentin

Der Erlebnispfad durch das Kalkflachmoor in Zarrentin am Schaalsee kann wieder genutzt werden. Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat den Erlebnispfad durch das Kalkflachmoor in Zarrentin am Schaalsee nach einer Sanierung neu eröffnet.

Bei einem Brand am 7. April 2020 wurde der Steg auf einer Länge von 70 Metern zerstört. Der Schaden belief sich auf rund 130 000 Euro. Nach dem Brand startete der Förderverein „Biosphäre Schaalsee“ eine Spendenaktion, bei der 30 000 Euro zusammenkamen. Auch das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt beteiligte sich an der Finanzierung.

Wiedereröffnung pünktlich zum Saisonstart

Backhaus sagt: „Zum Glück sind damals keine Menschen zu Schaden gekommen. Ich habe die Bilder vom Feuer noch vor Augen und hoffe, dass die Verursacher zur Verantwortung gezogen werden.“ Umso mehr freue er sich, dass jetzt, pünktlich zum Saisonstart, der Erlebnispfad wiedereröffnen wurde. „Gerade in Zeiten von Corona ist es wichtig, Beschäftigungsmöglichkeiten in der Natur zu nutzen“, sagte der Minister für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-Vorpommern.

Das 35 Hektar große Kalkflachmoor bietet hochspezialisierten Tieren und Pflanzen einen Lebensraum. Dazu zählen etwa Libellen, Fischotter und die Binsenschneide.

Das Moor mit seinen bis zu sieben Meter dicken Kalkschichten und der darüber liegenden Torfmulde war immer öfter trocken. Durch das Schließen von Gräben sowie zwei regulierbare Staue soll künftig das Niederschlagswasser in der Fläche gehalten und der Wasserstand um maximal 20 Zentimeter angehoben werden. Nach Jahren der Planung und Vorbereitung wurde 2019 ein Renaturierungsprojekt zur Sanierung des Kalkmoores am Schaalsee gestartet. Die Kosten für das Vorhaben lagen bei mehr als 650 000 Euro. Die Gelder kamen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (Eler).

Von Jürgen Lenz