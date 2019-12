Zauberhafter Besuch auf  Adventsmarkt in Warnow

Warnow

Eingewickelt in einem Tuch lag der Turnschuh in Lucas Händen. Den dazugehörigen Schnürsenkel hielt „Der Hexer“ Frank Musilinski in die Luft. Ein paar Zaubersprüche hier und ein lauter Knall dort – und der Schuh in dem Tuch hatte plötzlich den Schnürsenkel um, der eben noch in den Händen des Hexers schien. Der fünfjährige Luca war völlig perplex – und mit ihm das Publikum, das in das ehemalige Spritzenhaus der freiwilligen Feuerwehr in Warnow gekommen war. Hatte Luca doch den Turnschuh die ganze Zeit bei sich. Wie kam nun der Schnürsenkel dorthin? Zauberergeheimnis. Und das wird natürlich nicht verraten.

Seit seinem achten Lebensjahr begeistert sich der 56-jährige Frank Musilinski, der in Wismar aufgewachsen ist, für Magie. Auf den großen Bühnen in Los Angeles, in der Schweiz und in Portugal war der gelernte Schlosser unterwegs. Er präsentierte sogar ein abendfüllendes Programm im Fernsehen. „Ich habe alles erreicht, was ich wollte“, freute er sich. Nun verzaubern er und seine Frau Iris nur noch Publikum in Deutschland – und am Sonnabend eben die Besucher des Warnower kleinen aber feinen Adventsmarkts. Das Dorf hatte die Stunde voller Magie vor mehr als einem Jahr bei Ostseewelle gewonnen.

Frank Musilinski brachte Groß und Kleinen zum Staunen. Gern bezieht er das Publikum mit ein. So durfte auch Ida auf die Bühne. Sie hatte einen leeren Kochtopf vor sich. Der war mithilfe der Gäste, die pusteten, Zaubersprüche riefen und imaginäre Zutaten zuwedelten, plötzlich mit Popcorn gefüllt.

Ida und "Der Hexer" Frank Musilinski zauberten Popcorn in einen Kochtopf. Quelle: Jana Franke

„Die Show war ein voller Erfolg“, freute sich Warnows Bürgermeister Lothar Kacprzyk. Er hatte einen entscheidenden Anteil daran, dass „Der Hexer“ Warnow besuchte – mobilisierte er doch seinerzeit viele Menschen, bei Ostseewelle für den Ort anzurufen. Der gewann nicht nur die Zaubershow, sondern auch einen DJ und 1000 Euro für ihr Sommerfest in diesem Jahr.

Von Jana Franke