Zehn Mythen rund ums Baden im Check: Wismarer Rettungsschwimmer klärt auf

Wismar

Wer kennt sie nicht, die Mahnungen der Eltern, nicht mit vollem Magen baden zu gehen oder nach der Abkühlung die Badesachen auszuziehen, weil es sonst eine Blasenentzündung gibt? Was ist tatsächlich dran an den Behauptungen? Fachmann Maik Spangenberg steht Rede und Antwort. Als Rettungsschwimmer muss er es ja wissen. Zehn Mythen rund ums Baden:

Mythos 1: Mit vollem Magen ins Wasser zu gehen ist gefährlich

„Stimmt“, sagt Maik Spangenberg. Mit dickem Braten oder fetten Pommes und Currywurst im Magen, können wir mit den Bewegungen im Wasser nicht verdauen. Uns wird übel und wir könnten sogar erbrechen. „Aber ein leerer Magen ist gefährlicher“, erklärt der Rettungsschwimmer.

Beim Schwimmen verbrauchen wir viel Energie. Wer vorher nichts oder kaum etwas gegessen hat, dem droht schnell eine Unterzuckerung. Wir haben keine Kraft und im schlimmsten Fall werden wir ohnmächtig. Kurzum: Nach einem leichten Essen ist das Schwimmen kein Problem.

Mythos 2: Schwimmen kann man nicht verlernen

„Sichere Schwimmer verlernen die Bewegungen nicht“, beruhigt Maik Spangenberg. Es ist wie beim Radfahren – eine Bewegungserinnerung. Erlernte Bewegungen können auch noch nach Jahren reaktiviert werden. Ein sicherer Schwimmer ist, wer sich 15 Minuten über Wasser halten kann und dabei mindestens 200 Meter zurücklegt. Übrigens: Jeder kann schwimmen lernen – und das ist altersunabhängig. Die DLRG in Wismar hat mitunter sogar 80-Jährige, die es noch wagen.

Mythos 3: Riecht das Wasser im Schwimmbad nach Chlor, ist es besonders sauber

Sinn und Zweck des chemischen Elements ist es, Krankheitserreger abzutöten. Chlor mit Wasser verdünnt riecht eigentlich nur ganz schwach. Der typische Geruch entsteht erst, wenn sich Chlor mit einem anderen geruchlosen Stoff verbindet, zum Beispiel Harnstoff. Der gelangt ins Wasser, wenn sich Badende zuvor nicht abduschen oder im Wasser urinieren. Je mehr Harnstoff, umso strenger der Chlorgeruch.

Mythos 4: Wer ins kalte Wasser springt, kann einen Herzstillstand erleiden

„Begeben wir uns ohne Abkühlung ins Wasser, besteht die Gefahr, dass der Körper verkrampft“, verdeutlicht Maik Spangenberg. „Dafür müssen wir nicht ins Wasser springen, es reicht schon, wenn wir hineinlaufen.“ Ein Herzstillstand sei eher selten, eher spiele der Kreislauf verrückt. „Tritt ein Krampf auf, ist die oberste Regel, ruhig zu bleiben und sich treiben zu lassen“, so Spangenberg. Kurzum: Bitte erst einmal abkühlen!

Mythos 5: Ertrinkende rudern mit den Armen

Wir kennen es aus vielen Filmen: Leute in Not, die um Hilfe schreien. Aber: „Nicht umsonst spricht man oft vom „stillen Tod“ – vor allem bei Kindern“, sagt Maik Spangenberg. Geraten sie mit Mund und Nase unter Wasser, erleben sie eine Art Schockstarre, in der sie nicht mehr in der Lage sind, zu schreien, zu strampeln und um Hilfe zu rufen.

Mythos 6: Die meisten Todesfälle durch Ertrinken gibt es im Meer

Ganz klar: Nein. „Das zeigt auch die Statistik der DLRG“, erklärt Maik Spangenberg. „Die Küsten sind durch Rettungsschwimmer der DLRG und der Wasserwacht gut abgesichert. An Flüssen und Seen ist das nicht so.“ Gerade an Flüssen seien die oft unterschätzten Strömungen gefährlich. Im Jahr 2020 ertranken laut DLRG-Ertrinkungsstatistik in Deutschland 378 Menschen, 355 davon in Binnengewässern.

Mythos 7: Mit Klamotten am Leib geht man schneller unter

„Das stimmt nicht ganz“, so Spangenberg. Kleidung wie Hose, Jacke und Shirt erhöhe zwar den Widerstand, man brauche mehr Kraft und komme langsamer voran, aber die im Stoff enthaltene Luft gebe auch Auftrieb.

Mythos 8: Wer blaue Lippen hat, sollte sofort an Land

„Sind die Lippen blau, ist das ein Zeichen von Unterkühlung“, erläutert Maik Spangenberg. Grundsätzlich gilt: Ist einem im Wasser kalt, sollte man es verlassen, sich an Land gut abtrocknen und ein wenig aufwärmen.

Mythos 9: Nasse Badebekleidung führt zur Blasenentzündung

„Ich bin kein Typ, der die Badesachen wechselt. Und ich hatte noch nie eine Blasenentzündung“, sagt Maik Spangenberg lachend. Fakt ist: Nicht die Nässe an sich verursacht eine Blasenentzündung, sondern Bakterien. Und die haben leichteres Spiel, wenn die Harnröhre auskühlt. Dann lässt die Abwehrreaktion des Körpers nach – in erster Linie übrigens bei Frauen. Männer haben eine längere Harnröhre.

Mythos 10: Bei einem Bauchklatscher kann die Haut aufreißen

„Die Höhe ist entscheidend“, merkt Maik Spangenberg an. Von aufgerissener Haut allerdings habe er noch nicht gehört, eher von Knochenbrüchen oder inneren Verletzungen. Fakt ist: Menschliche Haut ist elastisch.

Übrigens: Wissen Sie, warum beim professionellen Turmspringen Luftblasen an die Wasseroberfläche steigen? Maik Spangenberg liefert eine einfache Erklärung: „Die werden absichtlich erzeugt, um das Wasser weicher zu machen und die glatte und damit harte Fläche zu durchbrechen.“

Von Jana Franke