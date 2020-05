Zehn Wochen Corona-Krise: Landrätin Kerstin Weiss zieht Bilanz für Nordwestkreis

Grevesmühlen

Mitte März endete der Alltag der Menschen in Nordwestmecklenburg. Covid-19 sorgte von einen Tag auf den anderen für leere Straßen, geschlossene Schulen, gesperrte Kitas und vieles mehr. Jetzt, zehn Wochen danach, zieht Landrätin Kerstin Weiss im Interview mit der OZ eine erste Bilanz.

Nach zweieinhalb Monaten mit Corona, wie geht es Ihnen persönlich?

Kerstin Weiss: Ich akzeptiere die Einschränkungen für mich; auch in der Überzeugung, dass es dazu keine Alternative gibt. Also halte ich die Regeln, das gilt für die Hygiene und auch für die Maskenpflicht, ein. Ich weiß, dass wir damit auf dem richtigen Weg sind.

Wie lange haben Sie Ihre Tochter, die in Hamburg lebt, nach Beginn der Einschränkungen Mitte März nicht gesehen?

Das erste Mal wiedersehen seit Februar konnten wir uns zu Ostern; das war Mitte April. Erst da waren Familienbesuche wieder erlaubt.

Gab es für Sie als Landrätin eine vergleichbare Herausforderung in ihrer beruflichen Laufbahn?

Ich bin jetzt 30 Jahre beim Landkreis beschäftigt, aber solche Herausforderungen gab es noch nie. Ob als Landrätin oder in anderen Funktionen: Ich kann mich nicht erinnern, dass wir es mit solchen Problemen zu tun gehabt haben. Jedenfalls gab es nichts, bei dem es über einen solch langen Zeitraum ging, und auch nichts, bei dem der gesamte Landkreis betroffen war.

Landrätin Kerstin Weiss (SPD) mit Maske in der Pressekonferenz in Grevesmühlen, die Schutzausrüstung, die der Kreis bestellt hatte, sorgt jetzt für Probleme. Die Empfänger sollen sie trotz Notlage bezahlen. Quelle: Michael Prochnow

Es gab ja schon eine ganze Reihe von Lockerungen. Und dann gibt es immer diejenigen, die sagen, das geht uns nicht weit und nicht schnell genug. Und dann gibt es Menschen, die sagen, dass geht uns zu schnell. Das Maß dazwischen zu finden, das ist nicht einfach. Denn wir alle haben Angst vor einer zweiten Welle. Nordwestmecklenburg ist, was das Infektionsgeschehen anbetrifft, sehr glimpflich davongekommen (79 Fälle seit Mitte März, Anm. d. Red.). Das hat auch damit zu tun, dass die Einschränkungen sehr früh kamen und sehr drastisch waren.

Meine Meinung ist, dass es die Lockerungen nur in kleinen Schritten geben kann, um zu schauen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt. Ich kann die Forderungen verstehen, vor allem von den Menschen, die nicht wissen, wo und wie ihre Kinder betreut werden und von denen, die in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen sind.

Das Innenministerium hat beim Tempo der Lockerungen in MV auf die Bremse getreten. Die richtige Entscheidung?

Ja. Ich denke, Thüringen nachzueifern, ist der falsche Weg. Aber wir müssen auch schauen, wie passt das alles mit den Bedürfnissen der Menschen zusammen.

Wie viele Verordnungen hat der Landkreis in den letzten zehn Wochen umgesetzt?

Es gab vier Grundverordnungen und zehn Änderungsverordnungen, wenn man allein die Dinge betrachtet, die direkt mit Corona zu tun hatten. Also 14.

Seit Mitte März war es gängige Praxis der Landesregierung, dass die Pressemitteilungen über Einschränkungen und jetzt die Lockerungen schneller an der Öffentlichkeit waren als die Verordnungen bei den Landkreisen. Wie ist der Landkreis Nordwestmecklenburg damit umgegangen?

Pressekonferenz zu Corona in Grevesmühlen mit Landrätin Kerstin Weiss, Stellvertreter Matthias Diederich und dem Leiter des Katastrophenstabes Florian Haug (links). Quelle: Michael Prochnow

Das fanden wir alle, die die Verordnungen umzusetzen hatten, nicht so prickelnd. Weil wir natürlich mit Fragen bombardiert wurden, die wir so schnell nicht beantworten konnten. Die Bevölkerung war informiert, ebenso die Wirtschaft, nur die dazugehörigen Verordnungen waren noch nicht da. Das haben wir auch vorgetragen. Aber an dieser Praxis hat sich nichts geändert. Wir hätten uns gewünscht, dass der Information umgehend auch die Verordnungen gefolgt wären. Aber insgesamt hielt sich das alles noch in Grenzen.

Es gab die Testreihe für die Mitarbeiter der Kreisverwaltung sowie einige Unternehmen und Einrichtungen, um Menschen auf Antikörper zu untersuchen. Aus heutiger Sicht, waren die Tests der richtige Weg?

Ich bin immer noch der Überzeugung, dass es richtig war. Es war ein Antikörpertest, der darauf abzielt, festzustellen, ob jemand die Krankheit bereits überstanden hat. Es gab inzwischen Nachfragen, ob diese Testreihe fortgeführt würde. Ich kann heute soviel sagen, dass wir über eine andere Variante der Untersuchung nachdenken.

Bei den Abstrichtests haben wir inzwischen gelernt, dass es neben den Ergebnissen „positiv“ und „negativ“ auch den Fall „schwach positiv“ gibt. Wie glaubwürdig sind diese Tests eigentlich noch?

Wir haben zwei Abstrichzentren in Grevesmühlen und Wismar; die dort entnommenen Proben werden alle in einem Labor in Schwerin untersucht. Von dort gab es entweder die Antwort positiv oder negativ. Schwach positiv war das Ergebnis aus einem anderen Labor; bei den Nachtests wurde daraus jeweils negativ. Ich bin keine Medizinerin, aber ich weiß, dass ein bisschen schwanger auch nicht geht. Wir haben das Lagus (Landesamt für Gesundheit, Anm. d. Red.) eingeschaltet, denn wir brauchen eindeutige Aussagen, damit wir den Personen, die getestet werden, auch sagen können, ob sie infiziert sind oder nicht.

Im Nachgang betrachtet waren alle Entscheidungen, die Sie in den zehn Wochen gefällt haben, richtig oder würden sie aus heutiger Sicht bei einigen Sachverhalten anders entscheiden?

Ich stehe zu allen Entscheidungen, die ich getroffen habe. Ob ich etwas anders gemacht hätte, ist schwer zu sagen. Wir haben als Kreis nicht sonderlich viel Spielraum, denn im Grunde genommen setzen wir das um, was das Land beschlossen hat. Ich finde, unsere Entscheidungen waren richtig. Und dazu stehe ich.

Wie war der Kontakt zum Land?

Das Unwort des Jahres könnte gut „Telefonkonferenz“ sein. Ich weiß nicht mehr, an wie vielen Telefonkonferenzen ich teilgenommen habe. Aber der Kontakt mit der Staatskanzlei war und ist sehr eng. Wir haben in den ersten Wochen jeden Abend, auch oft im Beisein der Ministerpräsidentin, miteinander kommuniziert. Die Landräte haben täglich Kontakt gehabt, die Bürgermeister und leitenden Verwaltungsbeamten waren mit eingebunden. Das hat, so finde ich, sehr gut funktioniert.

Trotzdem ist die Finanzierung der Abstrichzentren nach wie vor nicht geklärt?

Ja, das ist sehr bedauerlich. Aber wir sind mit der Landesregierung im Gespräch und es zeichnet sich etwas Licht am Ende des Tunnels ab. Ich gehe davon aus, dass das Land entweder die Kosten übernimmt oder dafür sorgt, dass es jemand anderes tut, damit das Sana-Hanse-Klinikum und der DRK-Kreisverband ihre Leistungen vergütet bekommen.

Von Michael Prochnow und Annett Meinke