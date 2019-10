Grevesmühlen

Wende im Fall des gefesselten Mädchens an der Regionalen Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen: Nachdem die Zehnjährige im Beisein ihrer Mutter von Kriminalpolizisten befragt worden war, stellte sich heraus, dass keine Straftat stattgefunden hat. „Im Ergebnis ist festzustellen, dass das Mädchen selbst dafür verantwortlich ist, dass es in dieser Lage aufgefunden wurde“, heißt es von der Polizei.

Am Montag ist die Fünftklässlerin auf der Schultoilette gefesselt aufgefunden worden. Mehrere Rettungskräfte waren im Einsatz. Die Schüler sind mit einem Elternbrief vorzeitig nach Hause geschickt worden. In ersten Befragungen gab das Mädchen an, von einem Mann gefesselt worden zu sein. Äußerliche Verletzungen wies es nicht auf. Die Zehnjährige befindet sich jetzt in psychologischer Betreuung, auch der schulpsychologische Dienst steht im Kontakt mit der Familie.

Von Jana Franke