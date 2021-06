Zeichen-Workshop in der Natur Groß Schwansee: Jetzt anmelden

Groß Schwansee

Am Samstag, den 12.06.2021 findet um 10 Uhr an der Naturstation Fischerkaten in Groß Schwansee ein Zeichen-Workshop statt. Die Diplom-Designerin Viola Kröger von der Kunstschule Wismar werde eine Einführung in eine einfache Zeichentechnik geben, mit der draußen in der Natur eine Pflanze oder ein Tier skizziert werden kann, sagt Elke Hohls von der Naturstation.

„Früher, zu Humboldts Zeiten, war das Anfertigen von Natur-Skizzen noch üblich. Viel Zeit, Gelassenheit und genaues Hinschauen waren erforderlich, was heute im Zeitalter von Kamera und Smartphone weniger Bedeutung hat.“ Bei diesem Zeichen-Workshop am Samstagvormittag können die Teilnehmenden sich in Ruhe draußen mit einem kleinen Teil der Natur beschäftigen, so das Angebot der Initiatorin. Das Anfertigen von Natur-Skizzen führe zu genauem Beobachten und macht Freude. Papier und Stifte bringt Viola Kröger mit.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Die Veranstaltung geht bis etwa 12.30 Uhr. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich – per Mail an naturstation@web.de oder telefonisch unter der Nummer 038827-7748. Anmeldeschluss ist der 10.06.2021.

Von Juliane Schultz