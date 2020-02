Schlagsdorf

Die Geschichte des Gebietsaustausches von 1945 und dessen Folgen für die Menschen in Mecklenburg und Schleswig-Holstein sollen in einer Wanderausstellung erzählt werden. Das Grenzhus in Schlagsdorf ist an der Erarbeitung der Wanderausstellung beteiligt. Es sucht für die Erforschung der Vergangenheit Zeitzeugen, die den Gebietsaustausch erlebten oder als neue Einwohner in die Dörfer am Schaalsee beziehungsweise nach Dechow und Thurow kamen.

Grenzhusleiter Andreas Wagner berichtet: „Eine Geschichte konnten wir bereits aufschreiben: Jochen Friedrich, geboren 1931 in Schlesien, verschlug es auf der Flucht nach Westmecklenburg.“ Mit seinen Eltern zog Friedrich am 2. Januar 1946 nach Hakendorf, in eines der leerstehenden Häuser. Andreas Wagner erklärt: „Er hat uns seine Erinnerungen erzählt und würde sich über einen Kontakt zu Alt-Hakendorfern, die im November 1945 das Dorf verlassen haben, freuen.“

Den Gebietsaustausch im November 1945 feierten (v.l.): Major General Ljaschtschenko, Barber und General Polyanoff. Quelle: Kreisarchiv Herzogtum Lauenburg

Große Teile des Dorfes wurden abgerissen

Ende Januar besuchten Mitarbeiter des Informationszentrums zur Geschichte der innerdeutschen Grenze zusammen mit Jochen Friedrich Hakendorf. Der Filmemacher Ulrich Koglin zeichnete einige Erinnerungen auf. Große Teile von Hakendorf wurden in den 1970er Jahren abgerissen, um den DDR-Grenzanlagen Platz zu machen. „Es war schwierig, sich zu orientieren, aber Herr Friedrich fand sich erstaunlich schnell zurecht“, berichtet Andreas Wagner.

Seine Bitte: Menschen, die etwas über den Gebietsaustausch erzählen können oder noch Fotos und andere Materialien besitzen, melden sich im Grenzhus telefonisch unter 03 88 75 / 203 26 oder per E-Mail unter info@grenzhus.de.

Briten baten Russen um Gebietsaustausch

Der Hintergrund: Zum 1. Juli 1945 nahmen die alliierten Truppen die vorgesehenen Besatzungszonen ein. Von nun an bildete die historische Trennlinie zwischen dem Land Mecklenburg und der preußischen Provinz Schleswig-Holstein die Demarkationslinie zwischen sowjetischer und britischer Besatzungszone. Doch diese Grenze wurde noch einmal korrigiert. Die Briten baten die Russen um einen Gebietsaustausch, weil ihre Gebiete östlich des Schaalsees für sie nur schwer erreichbar waren. Die Generäle Colin Muir Barber und Nikolai Grigorjewitsch Ljaschtschenko unterzeichneten ein Abkommen am 13. November 1945.

Auf seiner Grundlage wechselten die Dörfer Dechow, Thurow und mehrere Ortschaften um Lassahn von der britischen Besatzungszone in die sowjetische. Umgekehrt rückten Römnitz, Bäk, Mechow und Ziethen von der sowjetischen in die britische Zone.

„Dieser Gebietsaustausch hatte kurz- und langfristige Folgen für die Menschen“, erläutert Andreas Wagner. Viele Schaalseebauern suchten eine neue Existenz im Lauenburgischen. Vertriebene aus dem Osten besiedelten die leergezogenen Dörfer in Mecklenburg.

Von Jürgen Lenz