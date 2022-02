Wismar

Eine Volkszählung findet zwischen Mai und August dieses Jahres statt. Die Erhebungsstellen in Wismar und Grevesmühlen sind für den Zensus 2022 bereits eingerichtet. Nun sucht der Landkreis etwa 270 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die kurze persönliche Interviews führen und Auskünfte von Nordwestmecklenburgern mit einholen.

Die werden zu angekündigten Terminen befragt, einige erhalten zusätzlich Online-Zugangsdaten für die Beantwortung weiterer Fragen. Geplant ist, im März und April die ehrenamtlichen Helfer zu schulen. Die bekommen für ihre Mitarbeit eine steuerfreie Aufwandsentschädigung.

Zahlen sind wichtige Entscheidungsgrundlage

Landrat Tino Schomann (CDU) ruft Interessierte dazu auf, sich frühzeitig für die Aufgabe zu melden: „Der Zensus liefert verlässliche Bevölkerungszahlen, soziodemografische Daten und Informationen zur Wohn- und Wohnraumsituation. Diese Daten sind Entscheidungsgrundlage in Politik, Wirtschaft und Verwaltung und somit sehr wichtig. Sie liefern beispielsweise Informationen über die Notwendigkeit der Entstehung neuer Kindergärten oder Schulen. Bitte unterstützen Sie den Zensus als Erhebungsbeauftragte.“

Welche Voraussetzungen sind für den Einsatz mitzubringen? Zuverlässigkeit, Genauigkeit, Verschwiegenheit, zeitliche Flexibilität, Mobilität und Ortskenntnisse, sympathisches und freundliches Auftreten, gute Deutschkenntnisse (weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil). Außerdem sollten die Interviewer ab dem 15. Mai 2022 volljährig sein und ihren Wohnsitz in Deutschland haben.

Arbeitszeit kann flexibel eingeteilt werden

Der Arbeitsumfang – also wie viele Personen befragt werden – kann mit den Erhebungsstellen abgesprochen werden. Auch die Arbeitszeit ist flexibel und kann in gewissen Grenzen frei eingeteilt werden. Eine einfache Befragung dauert circa fünf bis zehn Minuten. Insgesamt sollen schätzungsweise 36 000 Einwohnerinnen und Einwohner im Nordwestkreis Auskunft geben.

Die Erhebungsstelle in Wismar ist für die Bereiche in der Hansestadt Wismar, auf der Insel Poel sowie in den Ämtern Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen, Neuburg und Neukloster-Warin zuständig. Im Zuständigkeitsbereich der Erhebungsstelle in Grevesmühlen liegen die Gebiete der Städte Grevesmühlen und Gadebusch sowie der Ämter Grevesmühlen-Land, Klützer Winkel, Lützow-Lübstorf, Rehna und Schönberger Land.

Bewerbungen sind hier möglich: Erhebungsstelle Wismar – zensus-hwi@nordwestmecklenburg.de, Telefon 03841/2286459 sowie bei der Erhebungsstelle Grevesmühlen – zensus-gvm@nordwestmecklenburg.de, Telefon 03881/7591880.

Von OZ