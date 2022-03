Grevesmühlen

In Grevesmühlen sind drei Autos und ein Lkw von Unbekannten aufgebrochen worden. Angezeigt wurden die Vorfälle am Dienstagmorgen. Nach Polizeiangaben seien die Türen geknackt und die Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsucht worden. Aus den Autos, die in der Straße des Friedens sowie An der Burdenow geparkt waren, wurden unter anderem Geldbörsen, eine Handtasche sowie Werkzeuge entwendet. Dabei wird der geschätzte Schaden auf insgesamt 2000 Euro beziffert.

Aus einem Lastkraftwagen eines Unternehmens für Bohrtechnik, der auf der Verbindungsstraße zwischen Wotenitz und Questin nahe Grevesmühlen abgestellt war, entwendeten die Täter Werkzeuge und verursachten einen Schaden von über 10 000 Euro. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

In der Nacht darauf sind Unbekannte in den Baumarkt in der Straße Ziegelhof eingebrochen, entwendet wurden mehrere Elektro-Rasenmäher sowie Akkus, Ladegeräte der Firma Makita und einige Benzinrasenmäher. Der Schaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 zu melden.

Von OZ