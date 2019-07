Grevesmühlen

Ein 16-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstag, 11. Juli, in Grevesmühlen angefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, erstattete die Mutter des Opfers kurz vor Mitternacht Anzeige beim Polizeirevier Grevesmühlen wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Inzwischen suchen sie und die Schwester des Opfers auch über soziale Netzwerke nach Zeugen des Unfalls.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 16-Jährige gegen 21.15 Uhr zusammen mit einem zweiten Jugendlichen den Radweg der B 105 in Richtung Ortsmitte. Als sie den Grünen Weg auf Höhe der Ampel überqueren wollten, nahm ihnen ein dunkler Pkw die Vorfahrt. Der 16-Jährige stürzte, verletzte sich schwer und wurde später in ein Krankenhaus eingeliefert. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Jugendlichen zu kümmern.

Dem 16-Jährigen wurde Hilfe verweigert

Die Schwester des Opfers beschreibt, dass sich ihr Bruder bei dem Unfall mit dem Fahrrad überschlagen hatte. Außerdem sei den Jugendlichen Hilfe verweigert worden. So habe der Freund des Opfers einen weißen SUV angehalten und um Hilfe gebeten. Der Fahrer habe dem Jungen gesagt, sie würden es alleine schaffen. Auch an der nahen Tankstelle, zu der sich der Verletzte geschleppt hatte, sei den Jungen Hilfe verweigert worden.

„Mein Bruder hat mehrmals das Bewusstsein verloren, liegt mit mehreren Verletzungen im Krankenhaus und leidet an einer Gehirnerschütterung mit Gedächtnisverlust wonach er sich an den Unfall nicht erinnern kann“, schreibt die Schwester bei Facebook. Sie bittet mögliche Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und etwas zum Verursacher im dunklen Fahrzeug sagen können, sich an die Dienststelle der Polizei Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881/7200 zu wenden.

Malte Behnk