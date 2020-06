Schönberg

Ein großer Moment für 74 junge Frauen und Männer aus Schönberg und dem Umland: Sie haben am Freitagnachmittag ihre Abiturzeugnisse bekommen. Die Schüler trafen sich in der Sankt-Laurentius-Kirche für den letzten Akt in ihrer mindestens zwölfjährigen Schullaufbahn.

Damit führen sie eine Tradition des Ernst-Barlach-Gymnasiums fort. Sie hätten sich auch für eine andere Örtlichkeit entscheiden können. Bei einer Umfrage stimmten aber zwei Drittel der Schüler für die Kirche. Ein Vorteil des großen Raums: Er bietet viel Platz, um die Corona-Mindestabstände einzuhalten.

Pastorin Wilma Schlaberg und Schulleiter Maik Pegel begrüßten die Schüler am Freitagnachmittag. Sie erinnerten an die vielfältige Zusammenarbeit zwischen dem Ernst-Barlach-Gymnasium und der Kirchengemeinde Schönberg. Ein weiteres Thema waren die besonderen Bedingungen, unter denen sich die Schüler in der Corona-Zeit auf ihre Abschlussprüfungen vorbereiteten.

Von Jürgen Lenz