Zierow

Es ist kuschelig warm im Wohnwagen von Silvia und Bernward Teeuwsen. Die Eheleute sitzen am Tisch in ihrer Rundsitzgruppe und schauen aufs Meer. „Ist der Blick nicht fantastisch!“, sagen sie begeistert. Keine Frage. Der Wohnwagen steht auf dem Campingplatz in der ersten Reihe direkt hinter dem Strand. Der Blick durch das große Fenster im Bugbereich aufs Wasser ist ungestört.

Auf dem Tisch leuchten vier kleine elektrische Kerzen, daneben steht eine kleine Holzkrippe mit dem Kind, Maria und Josef unter dem Dach des angedeuteten Stalls, dahinter der Stern von Bethlehem. „Unsere Reisekrippe“, sagt Silvia Teeuwsen. Im Bugfenster steht ein mehrarmiger Leuchter mit elektrischen Kerzen im modernen Design. „Den haben wir uns aus Schweden mitgebracht.“

„Wir sind passionierte Wintercamper“

Die Eheleute sind zum ersten Mal im Ostseecamping Ferienpark Zierow. Sie haben Urlaub und machen hier Station auf der Rückreise von der dänischen Insel Ærø. „Wir haben auf der Landkarte geschaut, was auf unserer Route liegt, und wollen es mal ausprobieren“, erzählen sie. Zu Hause sind sie in Neustadt-Glewe. Dorthin hat es die gebürtige Bremerin und ihren aus Osnabrück stammenden Ehemann beruflich verschlagen. Silvia Teeuwsen (51) koordiniert den Hospizdienst im Stift Bethlehem in Ludwigslust. Ehemann Bernward ist als Theologe seit eineinhalb Jahren im Ruhestand.

Sie sind passionierte Camper, die allerdings weniger im Sommer unterwegs sind. „Wir reisen vor und nach den Ferien“, erklärt der 69-Jährige. Dann seien die Plätze nicht so voll, er könne sich den Standort aussuchen und sich frei bewegen. Die Eheleute bezeichnen sich als Winterurlauber. Deshalb haben sie sich vor Jahren einen winterfesten Wohnwagen zugelegt – mit Fußbodenheizung.

Besuch der Christvesper am Heiligen Abend in Wismar

„Weihnachten sind wir so gut wie nie zu Hause“, erzählen sie. Sie verbringen gerne entspannte Tage in der Fremde. Am Heiligen Abend gehen sie, wo immer sie im Urlaub sind, in den Gottesdienst. „Es ist spannend, zu erleben, wie er woanders gefeiert wird. Beispielsweise haben wir ihn in Schweden besucht.“ Diesmal werden sie die Christvesper um 17 Uhr in der Heiligen-Geist-Kirche in Wismar feiern. Die Einlasskarten, die sie coronabedingt brauchen, haben sie sich bereits besorgt.

Während in den meisten mecklenburgischen Familien am Heiligabend traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen oder ein Fischgericht auf den Tisch kommt, machen die beiden Camper ihre Käsepfännchen über Teelichtern heiß. Am ersten Weihnachtstag erwarten sie Besuch in ihrem Wohnwagen, dann kommt Bernward Teeuwsens Sohn vorbei. Als Festtagsessen wollen die Eheleute in ihrer geräumigen Küchenzeile mit Backofen Rehragout zubereiten. „Wir kochen gerne, das ist ein Freizeitvergnügen für uns, ein gemeinsames Ritual“, erzählen sie.

Gemeinsam kochen, Weihnachtsoratorium hören und lesen

Auch festliche Musik haben sie dabei, zum Beispiel das Weihnachtsoratorium. Und sie lesen viel in dieser Zeit, sagt Bernward Teeuwsen und zeigt seinen dicken Wälzer „Wir Ertrunkenen“ von Carsten Jensen. Der Roman spielt auf ihrer Urlaubsinsel Ærø. Seine Frau nimmt lieber ihr E-Book mit auf Reisen. In der Sauna des Ferienparks haben sie bereits geschwitzt und sie werden viel spazieren gehen am Ostseestrand oder auch in Wismar, sagen die Eheleute. „Auf diese Weise haben wir entspannte Ferien, das genießen wir sehr.“

Silvia Teeuwsen schläft im Wohnwagen besser als zu Hause. Das hängt mit ihrer Arbeit im Hospizdienst zusammen. „Hier habe ich keine Sorgen, mache mir keine Gedanken. Das bleibt alles draußen vor der Tür“, erklärt sie.

Noch bis zum 2. Januar können die Eheleute Urlaub machen. Ob sie ihn in Zierow verbringen oder noch einmal woanders Station machen, steht noch nicht fest. Nur den Platz in der ersten Reihe mit Seeblick müssen sie am 28. Dezember räumen. Den haben schon die nächsten Urlauber gebucht.

Von Haike Werfel