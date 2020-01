Zierow will Strandbereich attraktiver gestalten

Zierow

Die Gemeinde will den Bereich des Badestrandes in Zierow attraktiver gestalten. Ihre Ideen hat sie in einem Bebauungsplan zusammengefasst. Damit soll die Qualität der touristischen Infrastruktur gesichert und verbessert werden. Dazu sei die Gemeinde wegen Zierows Status als staatlich anerkannter Erholungsort verpflichtet. Mit dem B-Plan Nr. 13 schafft sie die planungs- und bauordnungsrechtlichen Voraussetzungen für eine städtebauliche und touristische Entwicklung im Bereich des Badestrandes.

Bestand und Verkehr ordnen

Das B-Plan-Gebiet ist etwa sechs Hektar groß. Es umfasst im Wesentlichen die Fläche zwischen Campingplatz und dem Auslauf des Zierower Bachs vom Strand bis knapp vor die Ortslage Zierow. Hier gibt es neben der Strandnutzung auch einen Parkplatz, den Strandaufgang der DLRG-Wasserwacht, einen Spielplatz und eine Minigolfanlage. Außerdem befinden sich Gebäude des Campingplatzes sowie eine landwirtschaftlich genutzte Fläche innerhalb der Plangrenzen.

Claus Müller vom Büro für Architektur und Bauleitplanung in Wismar entwarf den B-Plan. „Wir wollen den touristischen Schwerpunktbereich am Badestrand ordnen und attraktiver gestalten sowie den fließenden und den ruhenden Verkehr ordnen und den vorhandenen Bestand sichern“, stellt er die Ziele vor. Zudem will die Gemeinde freie Flächen für eine nachhaltige touristische Nutzung entwickeln.

Seesteg mit Wasserrettungsturm

Im Strandbereich sollen laut B-Plan ein Seesteg mit Badeplattform und Wasserrutsche, ein barrierefreier Strandzugang, eine Liegewiese, Ballspielflächen, Sitzgruppen und Bänke, Sonnensegel, eine mobile Strandsauna und eine mobile Strandbar zulässig sein. Der Bachauslauf könnte eine Brücke, einen Pegelmesser und Ähnliches erhalten.

Um die Sicherheit der Badegäste zu gewährleisten, hat die Gemeinde einen Wasserrettungsdienst beauftragt. Derzeit befindet sich der Rettungsturm direkt neben dem Strandzugang. Aufgrund von Bäumen und der Steilküste ist der Strand- und Wasserbereich östlich des Turmes schwer einsehbar. Deshalb gibt es unter anderem die Idee, den Turm zu ersetzen und auf einen Seesteg zu bauen. „Auch andere Standorte wären möglich, wir wollen da flexibel bleiben“, erklärt der Planer.

Mobile Strandbar und Waldbühne

Um die touristischen Angebote am Strand zu erweitern, könnte eine mobile Strandbar betrieben werden, die Getränke und Snacks anbietet. Die saisonale Einrichtung dürfte vom 16. April bis 15. September täglich ab 14 Uhr bis zum Sonnenuntergang öffnen. Möglich sei auch, im Strandpark Zierow eine Waldbühne zu errichten. Auf der könnten unter anderem kleine Konzerte, Theater- und Filmvorführungen stattfinden. Vor einer überdachten Szenenfläche seien etwa 100 Sitzplätze möglich. Wie für die Strandbar ist ein maximaler Nutzungszeitraum vom 16. April bis 15. September vorgesehen. Neben der Minigolfanlage soll die Waldbühne das Naherholungsangebot verbessern.

Die Bauflächen hat der Planer als Sondergebiete dargestellt, zum Beispiel für Ferien- und Dauerwohnen. Ferner sind Gebäude und Anlagen vorgesehen, die der touristischen Freizeitgestaltung und Strandversorgung dienen. Das sind zum Beispiel die Touristeninformation, ein Kiosk, Toiletten, aber auch ein Biergarten mit Terrasse sowie Shops mit regional- und strandtypischen Sortimenten. Auch ein barrierefreies Sanitärgebäude soll entstehen.

Besucherparkplatz für 260 Autos

Der zu kleine Parkplatz in unmittelbarer Strandnähe soll durch einen größeren im südöstlichen Plangebiet ersetzt werden. Geplant sind etwa 260 Autostellplätze. Das würde zu einer Verkehrsentlastung führen und den touristischen Kernbereich von Zierow städtebaulich aufwerten. „Dieses Entwicklungsziel wurde bereits vor Jahren angestrebt und im Flächennutzungsplan der Gemeinde dargestellt“, erinnert Claus Müller. Die rund 0,8 Hektar große landwirtschaftliche Fläche, die für den Parkplatz genutzt würde, gefährde nicht die Existenz des Landwirtschaftsbetriebes.

B-Plan-Gebiet wird über Strandstraße erschlossen

Entsprechend der Bedeutung des touristischen Zentrums soll die Erschließung neu geregelt werden. Geplant ist, Besucherfahrzeuge über die Strandstraße bis zu der vorhandenen Wendeschleife und den geplanten Parkflächen zu führen. Zur Erschließung der Bestandsbebauung und der geplanten Einrichtungen zur Strandversorgung wird die Verkehrsfläche als verkehrsberuhigter Bereich mit Verkehrsgrün ausgebildet, das heißt, Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen und Kinderspiele sind überall erlaubt. Innerhalb dieses Bereichs dürfen Autos höchstens Schrittgeschwindigkeit fahren.

Lesen Sie auch

Wohnmobilstellplatz mit Schwimmbad in Zierow geplant

Zehntausend zusätzliche Übernachtungen in Zierow

Campingplatz Zierow auf Platz 78 in Europa

Über die Autorin

Von Haike Werfel