Grevesmühlen

Der Zirkus Frank gastiert von Donnerstag, den 2. September, bis Sonntag, den 5. September in Grevesmühlen. Er ist einer der ersten Zirkusse, der nach den Regeln der Coronazeit wieder in Mecklenburg-Vorpommern auftritt.

Er kündigt an: „Unser Programm bietet Unterhaltung für alle Generationen, Clowns und Jongleure, mitreißende Livemusik und waghalsige Artisten und jede Menge zum Staunen.“ Das Motto des Programms in diesem Jahr lautet: „Dream Celebration.“ Das Programm ist bunt gemischt mit vielen klassischen und neuen Darbietungen der Zirkuskunst.

Wegen Coronaregeln: Zirkus bittet um Reservierung

Der Veranstalter bittet das Publikum: „Lassen Sie sich entführen in eine Welt längst vergessener Kindheitsträume.“ Er freue sich, nach einem großen Erfolg im vergangenen Jahr wieder in Grevesmühlen zu Gast sein zu dürfen.

Die Vorstellungszeiten auf dem Festplatz am Ploggensee: Donnerstag und Freitag um 16.30 Uhr, Sonnabend um 15 Uhr und 18.30 Uhr, Sonntag um 11 Uhr und 14 Uhr. Wegen der Corona-Regeln bittet der Zirkus die Gäste um telefonische Kartenreservierungen unter der Telefonnummer 015 20 / 94 711 41.

Die OZ verlost zehnmal zwei Freikarten für die Premierenvorstellung in Grevesmühlen am Donnerstag, den 2. September. Sie werden dann an der Kasse hinterlegt. Wer Tickets möchte, kann eine E-Mail an grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de schreiben oder sich per Post melden: Wismarsche Straße 2, 23936 Grevesmühlen. Bitte Name und Telefonnummer oder E-Mail-Kontakt angeben für den Fall, dass Sie gewonnen haben.

Von Jürgen Lenz