Grevesmühlen

Seit sieben Generationen reist Familie Ortmann mit ihrem Zirkus durch die Welt. Ab Donnerstag bis einschließlich Sonntag gastiert Zirkus „Humberto“ auf dem Festplatz am Ploggensee in Grevesmühlen. Premiere im gelb-roten Zelt ist am Donnerstag um 17 Uhr. Er gilt als Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise.

Weitere Vorstellungen gibt es am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 und 18 Uhr (um 18 Uhr zahlen Kinder auf allen Plätzen nur fünf Euro) und am Sonntag um 14 Uhr. Dann ist Papa-Tag. Der bezahlt keinen Eintritt.

Was erwartet die Besucher? Unter anderem zwei Kamele, edle Araber-Hengste und Watussi-Rinder mit imposanten Hörnern. Außerdem haben insgesamt 20 Artisten ein spektakuläres Programm vorbereitet. Da ist zum Beispiel die über ein Drahtseil balancierende Romina, die mit Reifen wirbelnde und mit Feuer spielende Daniela, der an sogenannten Strapaten hängende Gino und der auf gestapelten Stühlen Handstand machende Roberto.

Ab Donnerstag heißt es also „Hereinspaziert“: Die beiden Kamele „Sultan“ und „Sulaika“, Stier „Sabo“ und die Zirkus-Darsteller (v.l.) Djiego Menderez, Gino, Roberto und Gabriel Ortmann freuen sich auf die Besucher.

Karten ab zwölf Euro gibt es im Vorverkauf unter der Telefonnummer 0177 / 2 37 23 79 oder an der Zirkuskasse.

Jana Franke