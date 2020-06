Boltenhagen

In Boltenhagen gibt es Ärger um Bauanträge und Naturschutzgenehmigungen für die Dünenpromenade. Sie sollen mit ein Grund für die Entlassung der Kurdirektorin sein. Der Bauausschuss muss sich am Donnerstag in einer Dringlichkeitssitzung damit befassen.

Sogar Gerüchte über einen Baustopp der zwei Kilometer langen Promenade machten schon die Runde. Davon könne aber keine Rede sein, informiert die Bauaufsicht des Landkreises Nordwestmecklenburg über dessen Sprecher Christoph Wohlleben.

Anzeige

Genehmigungen 2017 erteilt

Für die Dünenpromenade hat der Landkreis bereits im März 2017 auf Antrag der Kurverwaltung Boltenhagen eine naturschutzrechtliche Genehmigung erteilt. Nach Beginn der Arbeiten hat sich herausgestellt, dass wegen Abweichungen zu den ursprünglich genehmigten Plänen eine Änderung der Naturschutzgenehmigung erforderlich ist.

Weitere OZ+ Artikel

Auch für die außer der Dünenpromenade geplanten fünf DLRG-Stationen und 17 Strandhäuser hatte der Landkreis bereits im Juni 2017 Baugenehmigungen erteilt. „Allerdings machen die zwischenzeitlich geplanten Änderungen bei der baulichen Ausführung und der Lage der Häuser ein erneutes Baugenehmigungsverfahren erforderlich“, heißt es vom Landkreis.

Unterlagen neu einreichen

Die Behörde hatte die Kurverwaltung und das beauftragte Planungsbüro, als die Bauarbeiten begonnen hatten, darauf hingewiesen, dass Änderungsanträge und neue Bauvorlagen einzureichen sind.

„Von der Anordnung eines Baustopps konnte abgesehen werden, weil auch die Änderungen offensichtlich als genehmigungsfähig erscheinen und sowohl Kurverwaltung als auch Planungsbüro angekündigt haben, die dafür erforderlichen Unterlagen einzureichen“, informiert der Landkreis.

Landkreis will Projekt weiter unterstützen

Dessen Behörden werden das Projekt Dünenpromenade in Boltenhagen auch weiterhin zielführend unterstützen. Die untere Bauaufsichtsbehörde und die untere Naturschutzbehörde haben Kurverwaltung und Planungsbüro deshalb angeboten, für entsprechende Abstimmungen zur Verfügung zu stehen.

Die Sitzung des Bauausschusses am Donnerstag um 18.30 Uhr im Festsaal ist öffentlich. Besucher müssen eine Mund-Nasen-Abdeckung mitbringen.

Lesen Sie auch

Von Malte Behnk