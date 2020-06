Zu viele Grundschüler in Grevesmühlen: Hortplätze reichen nicht aus

Grevesmühlen

Es wird eng im Hort in Grevesmühlen. Weil für das kommende Schuljahr die Zahl der Grundschüler in Grevesmühlen deutlich ansteigen wird, stehen aktuell nicht genügend Hortplätze für die Kinder der ersten bis vierten Klassen zur Verfügung. Das teilte Alexander Rehwaldt von der Stadtverwaltung mit.

„So wie es im Moment aussieht, werden es 60 Kinder mehr, das hängt zum einen damit zusammen, dass es mehr Schulanfänger gibt. Zum anderen melden weniger Eltern ihre Kinder aus dem Hort ab.“ Und das führt zu akuten Platzproblemen.

Klassenräume als Horträume

Die Lösung sehe laut Alexander Rehwaldt so aus, dass sowohl in der Grundschule Fritz-Reuter als auch in der Ploggenseeschule, dort in den Räumen der Diakonie, einige Klassenzimmer in Doppelnutzung geführt werden. Das bedeutet, aus regulären Klassenzimmern werden nach Schulschluss Horträume. „Das würde an der Fritz-Reuter-Schule zwei Räume betreffen, für die Ploggenseeschule geht es um einen Raum. Aber wir sind auf einem guten Weg, eine vernünftige Lösung zu finden“, betont der Sachgebietsleiter.

Fest stehe derzeit, dass alle Kinder, die im August eingeschult werden, auch einen Hortplatz bekommen, wenn die Eltern ihn beantragt haben. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch auch, dass es bei den Jungen und Mädchen der dritten und vierten Klassen zu Engpässen und Einschränkungen bei der Hortbetreuung kommen könnte. Laut Stadtverwaltung seien die Eltern darüber bereits in einem Brief informiert worden.

Zusätzliches Personal braucht die Stadt

Das Platzproblem ist nämlich nicht die einzige Hürde, die die Stadt bei der Betreuung der Kinder zu nehmen hat. Denn viele größere Sorgen bereitet das fehlenden Personal. Die Auflagen im Rahmen der Corona-Eindämmung haben unter anderem dazu geführt, dass Mitarbeiterinnen, die zur Risikogruppe zählen, nicht arbeiten dürfen.

„Zwei Leute gehören dazu. Das zu kompensieren, ist nicht ganz einfach“, so Rehwaldt. Die Stadt suche aktuell Personal, um den Mehrbedarf abzudecken. Aber: „Da sind wir leider nicht die einzigen am Markt“, sagt Bürgermeister Lars Prahler. „Wir nutzen alle Möglichkeiten, um Personal zu finden. Das Ergebnis müssen wir abwarten.“

Von Michael Prochnow