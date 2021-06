Zu wenig Andrang: Schnelltestzentrum in Klütz geschlossen

Klütz

Das in der Sporthalle in Klütz eingerichtete Schnelltestzentrum des deutschen Roten Kreuzes ist geschlossen worden. Die Nachfrage war zu gering, um den Aufwand zu rechtfertigen. Aufgrund der weiteren Lockerungen ist laut DRK nun auch kein Anstieg der Testungen mehr in Klütz zu erwarten.

Die Testzentren in Grevesmühlen im Rot Kreuz Speicher, in Dassow und Schönberg in den Apotheken, sowie im Ostseebad Boltenhagen im Festsaal, in der Veranstaltungsscheune der Weißen Wiek sowie im Sportlerheim und in der Regenbogen Ferienanlage sind weiterhin geöffnet. Eine Auflistung mit Adressen und Kontaktdaten gibt es online beim Landkreis unter www.nordwestmecklenburg.de/schnelltests als Liste.

Von Malte Behnk