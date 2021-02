Klütz

Unter dem Einfluss der Corona-Pandemie und im Lockdown gibt es für die Kirchengemeinden Klütz, Boltenhagen und Bössow wenige Möglichkeiten, sich zu begegnen und sich auszutauschen. Daher haben sich Pastorin Pirina Kittel, Konfirmanden und Kirchenälteste überlegt, den Paaren ihrer Gemeinde einen Gruß zum Valentinstag zu überbringen. Am Freitag, Sonnabend und Sonntag waren sie in den Orten unterwegs und überbrachten die blumigen Grüße an den Haustüren.

Freundlicher Moment in dieser Zeit

„Die Besuche sind sehr interessant“, sagt Pirina Kittel, die am Sonnabend in Klützer Wohngebieten unterwegs war. „Die Leute sind erst überrascht, dass ich klingele und dann aber sehr erfreut und es entwickeln sich kleine Unterhaltungen.“ So ist es auch an der Haustür von Ines Buchholz. Mit ihr spricht die Pastorin kurz über die Herausforderungen des Heimunterrichts für die Kinder, aber auch für die Eltern.

„Ich finde die Aktion schön“, sagt Ines Buchholz. „Das ist mal ein freundlicher Moment in dieser Zeit.“ Zu Pirina Kittel fügt sie noch hinzu: „Ich bin richtig froh, so auf dem Land zu leben.“ Die Pastorin entgegnet: „Kommen Sie gut weiter durch diese Zeit, und nicht dünnhäutig werden.“

Pastorin Pirina Kittel (l.) im Haustürgespräch mit Ines Buchholz. Sie freute sich sehr über die kleine Geste. Quelle: Malte Behnk

Freude über kurze Gespräche

Ein paar Häuser weiter trifft Kittel Gerda Weiher an, die aus dem verschneiten Garten um die Hausecke schaut. „Der Valentinstag ist kein Grund, aber ein schöner Anlass für uns, einen kleinen Gruß zu überbringen“, sagt die Pastorin, als sie die Rose überreicht. „Das sind die Kleinigkeiten, die einen jetzt erfreuen. Das ist sehr lieb“, sagt Gerda Weiher und Pirina Kittel macht sich wieder auf den Weg. Auch bei Maria Kruse, deren Ehemann Pirina Kittel noch in seinem Auto auf der Straße getroffen hat, wird die Pastorin freudig empfangen. „Ich habe auch gerade eine Vase abgewaschen, das passt ja“, sagt sie.

Mitglieder der Kirchengemeinde Klütz, Boltenhagen, Bössow haben 400 Rosen mit einem Bibelspruch versehen und verschenken sie zum Valentinstag an 400 Paare der Kirchengemeinde. Quelle: Malte Behnk

All die Paare ausfindig zu machen, denen eine Rose mit einem Bibelspruch überbracht wurde, war nicht ganz einfach, wie Pirina Kittel berichtet. „Die Paare, die bei uns in den Kirchen geheiratet haben, kenne ich. Bei Paaren gemischter Konfession hat es auch ganz gut geklappt, sie herauszusuchen. Wo ein Partner keine kirchliche Bindung hat, war es nicht ganz so einfach“, sagt die Pastorin. Unverheiratete Paare könnten gar durch ihr Raster gefallen sein.

Besuchende Gemeinde in Corona-Zeit

„Wir wollen in dieser Zeit eine besuchende Gemeinde sein“, erklärt sie die Aktion zum Valentinstag. „Das haben wir auch schon im vergangenen Jahr gemacht. Mein Mann und ich haben Osterkerzen verteilt und die Konfirmanden haben im Herbst Karten mit einem Foto der Kirche zu den Menschen gebracht. Im Dezember wurden Grüße mit Lebkuchen verteilt“, so Pirina Kittel. „So wollen wir zeigen: Die Gemeinde denkt an Euch. Jetzt richten wir uns auch an die jüngeren Paare, sonst stehen meist die älteren Mitmenschen im Mittelpunkt.“

Gottesdienste Auch in der Corona-Krise dürfen Gottesdienste weiter stattfinden. Die Kirchengemeinde Klütz, Boltenhagen Bössow hat dafür Hygienekonzepte erstellt. In der Klützer St.-Marienkirche finden die Gottesdienste in der Regel jeden Sonntag um 9.30 Uhr statt. In Boltenhagens Kirche auf der Paulshöhe beginnt der Gottesdienst jeden Sonntag um 11 Uhr. Alle Termine der Gottesdienste sind auf der Internetseite www.unsere-kirchengemeinde-imkluetzerwinkel.de hinterlegt.

1100 Gemeindeglieder mit 400 Paaren

1100 Gemeindeglieder zählen zu den Kirchengemeinden Klütz, Boltenhagen und Bössow. Darunter sind 400 Paare. Für jedes wurde am Freitagmorgen eine Rose mit einem Bibelspruch versehen. „Die Blumen haben wir von einem Klützer Händler und die Anhänger mit dem Gruß haben wir schon vorher gedruckt und ausgeschnitten“, sagt Kittel. Beim Verteilen der Gruß-Rosen helfen Mitarbeiter der Kirchengemeinde, Mitglieder des Kirchengemeinderats und die Konfirmanden. Immerhin hat Boltenhagen drei und Klütz zwölf Ortsteile, hinzu kommt Bössow als einzelner Ort.

Keine Erfindung der Blumenhändler

Dass der Valentinstag eine Erfindung der Blumenhändler sei, ist tatsächlich ein Gerücht. „Es gab in der Kirchengeschichte mehrere Personen mit dem Namen Valentin oder Valentinus“, sagt Pastorin Pirina Kittel. „Allerdings wurden sie hauptsächlich dadurch bekannt, dass sie Auseinandersetzungen mit der Kirche führten.“ Aber auch für soziales Engagement stehen Kirchenmänner mit dem Namen Valentin.

