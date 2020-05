Zum Wohl der Natur: „Fischerkaten“ in Groß Schwansee nimmt Betrieb auf

Groß Schwansee

Eigentlich hätte die Naturschutzstation bereits zu Ostern eröffnet werden sollen. Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie verschob sich der Termin. Die Baufirma aus Kalkhorst, die das Holzhaus gebaut hat, das auf dem früheren Standort des alten Fischerkatens in Groß Schwansee steht, konnte sich so ein bisschen mehr Zeit lassen.

Ohnehin durften in den vergangenen Wochen weder Kindergartenkinder noch Schulklassen am Ostseestrand des ehemaligen Grenzstreifens zwischen Ost und West vorbeischauen, um sich von Ehrenamtlichen des Vereins „ Naturraum Klützer Winkel“ über die Natur-Besonderheiten dieses Küstenabschnitts in der Lübecker Bucht informieren zu lassen.

Doch nun ist es so weit, sagt Vereinsvorsitzende Elke Hohls. „An Pfingsten nimmt unser neuer Anlaufpunkt für Umweltbildung und Informationen zum Naturschutz offiziell seinen Betrieb auf.“ Die Eröffnungsfeier muss aufgrund der noch geltenden Einschränkungen wegen der Pandemie noch ein wenig verschoben werden.

Elke Hohls misst die Temperatur der Ostsee am Naturstrand bei Groß Schwansee regelmäßig. Am 22. Mai 2020 beträgt sie 15,5 Grad Celsius. Quelle: Annett Meinke

Anleinpflicht von Hunden – auch am Hundestrand

Eigentlich ist Elke Hohls froh, dass nun wieder mehr Menschen den Naturstrand zwischen Priwall und Steinbeck besuchen. Auch wenn die leeren Strände der vergangenen Wochen Natur und Pflanzen im ehemaligen Grenzstreifen guttaten. „Der Mensch ist Teil der Natur“, wie sie sagt, „und soll sich natürlich hier am Strand erholen. Ein Strandspaziergang an der Küste ist gesund und stärkt das Immunsystem.“

Andererseits jedoch müssen Elke Hohls und die anderen ehrenamtlichen Naturschutzwarte nun wieder viel öfter Strandbesucher ansprechen, sie auf bestimmte Umweltschutzregeln, die in diesem Küstenabschnitt gelten, hinweisen – unter anderem darauf, dass seit dem 1. Mai auch am Hundestrand nicht erlaubt ist, den Vierbeiner frei herumlaufen zu lassen. „Das wissen die wenigsten“, sagt sie. Ebenso wenig, dass am Strandabschnitt Brooker Wald gar kein Sitzen oder Liegen erlaubt ist, sondern nur ein Vorbeispazieren.

Freundliche Ansprache funktioniert oft

Die meisten, die Elke Hohls und ihre Kollegen freundlich ansprechen, reagieren ebenso. „Manche bedanken sich für die Informationen.“ Manchmal aber gibt es kein Einsehen beim Gegenüber. Die Naturschutzwarte suchen den Konflikt nicht. Wer nicht erreicht werden will, den kann man nicht erreichen. Das wissen sie. Außerdem geht es ihnen darum, das Bewusstsein der Menschen sanft zu öffnen, auch für den Zusammenhang, dass alles zusammengehört. Dass eben auch der Mensch nicht außerhalb von Natur steht, unabhängig von ihr existiert. Dass er Teil der Natur ist und es ihm ebenso wenig gut gehen kann auf lange Sicht, wenn es der Natur schlecht geht. „Das ist ein langwieriger Prozess“, weiß Elke Hohls.

Viele Strandbesucher, erzählt Hohls, haben zum Beispiel von „Natura 2000“ noch nie etwas gehört. Im Küstenabschnitt zwischen Priwall und Steinbeck, dem ehemaligen Sperrgebiet zwischen Ost- und Westdeutschland, konnte sich eine Natur entwickeln, die man so kaum noch an der Ostseeküste findet. Dieser Küstenabschnitt ist ganz offiziell Teil des großen europäischen Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“.

Wegen der Corona-Pandemie war der Naturstrand zwischen dem Priwall und Steinbeck im März und April kaum besucht, seit Himmelfahrtstag kommen wieder mehr Besucher. Quelle: Annett Meinke

Europäisches Schutzgebiet „Natura 2000“

Dass das besser bekannt wird, dafür unter anderem will die neue Naturschutzstation, neben der Umweltbildung von Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Umgebung, sorgen. „Unsere Naturstation ist auch ganz gezielt eine Natura-2000-Infostation“, sagt Elke Hohls.

Seit April sind die Naturschutzwarte vom Verein Klützer Winkel in ihrem Betreuungsgebiet zwischen Priwall und Groß Klützhöved unterwegs. Zurzeit versuchen sie, vor allem die Brutplätze des Sandregenpfeifers zu erfassen und zu markieren. „Entdeckt man solche Markierungen“, erklärt Elke Hohls, „sollte man einfach an der Wasserlinie weitergehen, um die aufgeregten Sandregenpfeifereltern nicht zu beunruhigen.“

Stecken solche Markierungen am Naturstrand zwischen Priwall und Steinbeck, sollten Strandbesucher am Wassersaum an den Brutstellen der Sandregenpfeifer vorbeigehen. Quelle: Annett Meinke

Unterricht und Führungen am Naturstrand

Langsam laufen nun auch die Bildungsveranstaltungen wieder an. „Wegen der vorgegebenen Corona-Regelungen wird es in der neuen Naturschutzstation drinnen zwar noch keinen Unterricht geben“, sagt Elke Hohls, „aber draußen, an der frischen Ostseeluft kann es mit kleineren Gruppen losgehen.“ Die ersten Schulklassen dürfen noch vor den Sommerferien kommen. Elke Hohls hat sich beim Bildungsministerium erkundigt.

Außerdem werden Führungen, Naturerlebnis-Veranstaltungen, Workshops für Gruppen mit bis zu sechs Teilnehmern stattfinden, inklusive der geltenden Hygieneregeln.

Termine Naturschutzstation Die genauen Termine, die die neue Naturschutzstation in Groß Schwansee anbietet, werden auf der Webseite http://www.naturschutzstation.com bekanntgegeben. Kontakt zur Naturschutzstation per Mail: naturstation@web.de oder telefonisch unter: 03 88 27 – 77 48.

Von Annett Meinke