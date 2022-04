Harkensee

Ohne das Auto wären die „Zurück in die Zukunft“-Filme ganz anders und vielleicht nicht so ein großer Erfolg geworden: der DeLorean. Das flache Coupé mit den Flügeltüren, das ausgerüstet mit dem Fluxkompensator von Dr. Emmett Brown durch die Zeit reisen konnte. Dieses Auto, von dem 1981 und 1982 insgesamt 9000 Modelle gebaut wurden, ist ein Liebhabermodell und neun Liebhaber haben sich am Sonnabend in Schloss Harkensee getroffen.

Die DeLoreans vor Schloss Harkensee. Etwa 5000 dieser Autos gibt es noch. Quelle: Malte Behnk

Weder Fluxkompensator noch Zeitmaschine

Einer von ihnen ist Kay Haselhorst, dessen Frau Tania Westendarp das Schloss seit Juni 2021 betreibt. „Ich bin mit dem Film in den Achtzigern und den weiteren aufgewachsen“, sagt er. Als sich eine Gelegenheit ergab, hat er sich einen eigenen DeLorean gekauft – allerdings ganz ohne Fluxkompensator und Zeitmaschine. So ist es bei den anderen Liebhabern auch, deren Autos sich fast gleichen wie ein Ei dem anderen.

20 Jahre in den USA gestanden

Jens-Eric Petersohn aus Bliestorf bei Ratzeburg hat seinen DeLorean vor zehn Jahren gekauft. „Da habe ich eine ganze Zeit nach gesucht und mir auch einige Wagen in schlechtem Zustand angesehen“, berichtet er. In Österreich wurde er schließlich fündig. „Das war ein Wagen aus den USA, der dort 20 Jahre lang rumstand und der musste erstmal aufbereitet und für den TÜV umgerüstet werden“, berichtet er. Die Arbeiten brauchten einige Zeit und kosteten „gerade eben einen fünfstelligen Betrag“.

Eine Besonderheit sind die Flügeltüren des DeLorean. Tania Westendarp, Hausherrin von Schloss Harkensee, mag den Oldtimer. Quelle: Malte Behnk

21. Oktober 2015 ist Feiertag für Fans

2015, das Jahr in das Marty McFly mit dem DeLorean im Film reist, war das erste komplette Jahr für Jens-Eric Petersohn und seinen Oldtimer. „Da war eine Menge los, weil das in dem Jahr auch von den Filmfans gefeiert wurde“, sagt er. Für die Reise in die Zukunft gibt Marty McFly, gespielt von Michael J. Fox, den 21. Oktober 2015 in die Zeitmaschine ein. „An dem Abend war ich vor dem Kino in Ratzeburg, wo die ,Zurück in die Zukunft’-Filme gezeigt wurden“, schildert Petersohn. „Da war eine Menge los.“ Das galt aber auch für das restliche Jahr.

Der DeLorean wurde durch den Film „Zurück in die Zukunft“ bekannt. Neun Besitzer der Wagen trafen sich an Schloss Harkensee. Quelle: Malte Behnk

10 Liter Verbrauch und bequeme Liegeposition

„Ich war bei vielen Autotreffen, rein für DeLoreans oder auch allgemein für Oldtimer“, sagt er. Für solche Fahrten muss der Wagen aus den Achtzigern auch zuverlässig sein. „Das ist er. Wenn der einmal durchrepariert ist, kann man ihn auch mit recht moderaten Kosten betreiben.“ Etwa 10 Liter Sprit verbraucht der flache Wagen aber trotz seiner Windschnittigkeit auf hundert Kilometer. „Die fast liegende Position ist sehr bequem, der Innenraum ist deutlich größer als man von außen vermutet und das Brummen des Motors von hinten ist sehr angenehm“, beschreibt Jens-Eric Petersohn das Fahrgefühl.

Werkstatt speziell für DeLoreans

„Diese Autos rufen ein Kindheitsgefühl hervor“, sagt auch Michael Wagner, der in Hasloh bei Hamburg eine Kfz-Werkstatt speziell für DeLoreans betreibt. Er hat das Treffen in Harkensee organisiert. „Ich mache das sonst bei mir im Betrieb für meine Kunden“, sagt er. Ein großer Teil der DeLorean-Besitzer aus Europa nutzt seine Werkstatt. „Wir lassen auch viele Teile hier in Deutschland fertigen. So bin ich völlig unabhängig von den USA“, sagt er. Aus seiner Sicht hätte der DeLorean ein Erfolgsauto werden können, wenn die Firma nicht vor dem berühmten Film geschlossen worden wäre. „Es gibt ein paar Entwicklungsfehler, Kinderkrankheiten, die man hätte ausbessern können“, sagt Wagner.

Wie ein Ei dem anderen gleichen sich die DeLoreans. Quelle: Malte Behnk

Erstes Wiedersehen nach langer Zeit

Für ihn und die anderen Autofans, die aus Hamburg, Ratzeburg, Schleswig, Pinneberg und Bremen nach Harkensee gekommen waren, war es ein Wiedersehen nach langer Zeit. „Wegen Corona konnten ja fast gar keine Veranstaltungen stattfinden. Da sind auch solche Treffen ganz selten geworden“, sagt Michael Wagner. „Tania Westendarp und Kay Haselhorst haben angerufen und vorgeschlagen, hier ein Event zu machen. Da haben wir gerne die Autos rausgeholt.“

„Bewegungsfahrten“ müssen immer wieder sein

Sogenannte Bewegungsfahrten macht jeder der Oldtimerbesitzer immer wieder. „Das muss ja sein, damit die Bremsen sich nicht festsetzen oder so“, sagt Jens-Eric Petersohn. „Dann fahre ich zum Beispiel um den Ratzeburger See.“ Für den Weg zur Arbeit nimmt er den DeLorean aber nur für besondere Anlässe. „Wenn ein Kollege mal ein Foto machen will oder ich im Anschluss irgendwo hinfahre, kommt das vor.“

Von Malte Behnk