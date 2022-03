Boltenhagen

Mit der Ostsee vor der Tür und etwa zehn Küstenkilometern gibt es für die Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen immer wieder auch Notfälle auf See. Dort unterstützen die Feuerwehrleute DLRG und Seenotretter oder übernehmen auch teilweise deren Aufgaben.

Menschen retten und Havaristen bergen

Erst vor einer Woche schleppten sie einen kleinen gesunkenen Kutter aus dem Hafenbecken im Ortsteil Boltenhagen. Im Januar fuhren sie mit ihrem Einsatzboot „Buttje“ ganz um die Redewischer Steilküste bis kurz vor Steinbeck, wo eine Person aus der Ostsee geborgen werden musste. All diese Aufgaben meistert das 2006 angeschaffte Boot, für das die Gemeinde damals 20 000 Euro gezahlt hat. Noch könnte Boltenhagen es für 6000 bis 8000 Euro verkaufen und das Geld in eine Neuanschaffung stecken.

Ein sogenanntes RTB 2, ein etwas kleineres Rettungsboot, soll gekauft werden. „Das Schlauchboot ist wendiger und es wird uns vom Brandschutzbedarfsplan vorgegeben“, sagt Boltenhagens Wehrführer Sebastian Hacker. „Buttje“ müsste ohnehin in den nächsten Jahren ersetzt werden. Doch die Gemeindevertretung will mehr: Ein zusätzliches Boot soll gekauft und mit dem Landkreis eine Slipanlage gebaut werden.

RTB 2 ist „ein Schnäppchen“

Für das neue Rettungsboot gibt es schon Geld vom Landkreis. Die Gemeinde Boltenhagen hat kurzfristig eine Zusage für Fördermittel bekommen. 16 000 Euro gibt der Landkreis dazu und von 40 000 Euro für Rettungsboot samt Trailer bleiben noch 24 000 Euro, die Boltenhagen selber zahlen muss. „Das ist ein Schnäppchen“, sagt Gemeindevertreter Christian Schmiedeberg (CDU). Er hat aber auch Kritik an der geplanten Anschaffung und zusätzliche Forderungen.

Das Boot der Freiwilligen Feuerwehr Boltenhagen soll durch zwei neue ersetzt werden. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Zweifel am tragbaren Boot

„Ich glaube, das Boot zum Wasser zu tragen, funktioniert nicht“, sagt er. Genau das soll aber mit dem Rettungsboot möglich sein, damit bei einem Notfall nicht erst die Strecke vom Hafen bis zur Einsatzstelle zurückgelegt werden muss. Das neue Boot soll mit dem Anhänger zum Strand gefahren werden und dann sollen die Feuerwehrleute es ins Wasser tragen können.

„Ich habe Bedenken, dass man das ohne Eigengefährdung machen kann. Das Boot wiegt 400 Kilo, da dürfte vor allem das Rausholen aus dem Wasser schwierig werden“, zweifelt auch Gemeindevertreter Hans-Otto Schmiedeberg (CDU).

Vorführung fand nicht statt

Eine Vorführung eines baugleichen Bootes am Strand war bislang nicht möglich. Gewünscht hatten sich das Feuerwehr und Gemeindevertreter. „Wir haben aber Kontakt zu anderen Feuerwehren, die so ein Boot haben, und die bestätigen, dass es getragen werden kann. Vielleicht nicht von vier, aber von sechs oder acht Kameraden“, sagt Sebastian Hacker. In Malchow und in Waren sind solche Rettungsboote im Einsatz. Platz müssen sie für sechs Insassen bieten.

Feuerwehrboot "Buttje" im Einsatz vor Boltenhagen Quelle: Freiwillige Feuerwehr Boltenhagen

Slipanlage am Strand bauen

„Die Müritz und Seen rund um Malchow sind aber Binnengewässer“, schränkt Christian Schmiedeberg ein, der selber privat auf der Ostsee fährt und in Wismar bei der Fischereiaufsicht arbeitet. „Ich kenn die Ostsee vom Priwall bis nach Wismar“, sagt er. „Ich halte das Rettungsboot für zu klein, um bei Wind und Wellen sicher zu Einsätzen zu fahren.“

Deshalb stellte er in der Gemeindevertretung den Antrag, dass Boltenhagen zusätzlich zu dem Rettungsboot ein größeres Mehrzweckboot anschaffen soll, das dauerhaft im Hafenbecken liegt, wie in Wismar oder auf Poel. Das könnte noch einmal 60 000 bis 80 000 Euro kosten, je nach Bootstyp.

„Und wir sollten gemeinsam mit dem Landkreis eine Slipanlage am Strand in Redewisch bauen.“ Von der aus könnte das Rettungsboot ins Wasser gelassen werden, wenn es im Bereich der Boltenhagener Bucht vor dem Strand benötigt wird. Was dieser Bau kosten kann, wurde noch nicht ermittelt.

Teils weite Wege mit Boot und Trailer

Bisher fahren die Feuerwehrleute das Boot auf einem Anhänger in den Hafen im östlichen Ortsteil Tarnewitz, lassen es da zu Wasser, müssen dann die gesamte Strecke wieder zurückfahren und dabei noch die Landzunge Tarnewitzer Huk umfahren. Schon mehrfach wurde daher angeregt, eine Slipanlage im westlichen Bereich zu bauen.

Allerdings müsste nicht nur der Landkreis als Geldgeber ins Boot geholt, sondern auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt (Stalu) um Genehmigung gebeten werden.

Von Malte Behnk