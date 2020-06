Rehna

Als Dennis Klüver am Dienstagabend mit seinem Hund an seinem Haus in der Mühlenstraße in Rehna vorbeispaziert, macht er eine seltsame Entdeckung. Das Fenster seines Hinterhauses, in dem sich seine Werkstatt befindet, ist von zwei Löchern durchbohrt. „Ich bin sofort umgedreht und habe mir das Fenster auch von innen angesehen“, erzählt Klüver. „Zuerst dachte ich an Steinwurf, habe das aber schnell ausgeschlossen. Dafür hätte man sich schon sehr anstrengen müssen. Das Fenster ist in vier Metern Höhe angebracht.“

Von der CDU zu den Piraten Dennis Klüver (55) ist Mitglied der Piraten in MV, begonnen hatte er seine politische Heimat allerdings in der CDU, für die er auch im Kreistag saß. Doch 2012 war er aus der CDU ausgetreten. Vorangegangen waren interne Streitigkeiten, die dazu führten, dass die Christdemokraten ihn nicht mehr für die Kreistagswahl 2011 aufstellten. Klüver, der in Lübeck aufgewachsen und nach der Wende in den Nordwestkreis gekommen war, verlor auch seinen Posten im Schönberger Museum, nachdem es Streit um die Finanzen gab. Er hatte auch die damalige Landrätin Birgit Hesse ( SPD) bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Es ging dabei unter anderem um Dienstfahrten und Spendengelder. In sämtlichen Fällen wurden die Vorwürfe entkräftet. In seiner Zeit als Mitglied der CDU-Kreistagsfraktion hatte es der Rehnaer geschafft, die Verwaltung mit Anfragen zu überhäufen - 222 waren es allein im ersten Halbjahr 2011. Als das bekannt wurde, flog er aus der Fraktion und beendete die Legislaturperiode auf einer eigenen Bank im Kreistagssaal der Malzfabrik hinter seinen einstigen Fraktionskollegen. Später war er in die Piratenpartei eingetreten. Vor allem über die sozialen Medien kritisiert er die Arbeit der Kreisverwaltung, insbesondere die Arbeit von Landrätin Kerstin Weiss ( SPD).

Hinweise auf die Ursache findet er keine. Schnell hat er jedoch eine zweite Vermutung: Einschusslöcher. „Vielleicht von einem Luftgewehr“, vermutet der 55-Jährige.

Polizisten finden nichts

Sofort kontaktiert er die zuständige Polizeidienststelle in Gadebusch. Die zwei Polizisten, die für den Vorfall anrücken, durchsuchen den Raum mit dem beschädigten Fenster nach Gegenständen, die ihnen Spuren liefern könnten. Nichts. Weder Steine noch abgefeuerte Munition. „Da ich gerade umbaue, ist es in der Werkstatt sehr chaotisch. Es ist nicht leicht, dort etwas zu finden“, sagt Klüver.

Die Polizisten nehmen vorerst Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Von der Dienststelle in Gadebusch heißt es, es sei nur schwer zu klären, worum es sich bei den Löchern handele. Zunächst müssten die Spuren ausgewertet werden, unter anderem die Fotos des Fensters. Danach werde Klüvers Umfeld genauer überprüft, um herauszufinden, wo weitere Ermittlungen sinnvoll sein könnten.

Anschläge in der Vergangenheit

Dass hinter den Löchern tatsächlich Absicht stecken könnte und nicht nur ein blinder Zufall, davon ist Klüver überzeugt. Es sei nicht das erste Mal, dass er solchen Attacken ausgesetzt sei, erzählt er. „In der Vergangenheit haben sie bei mir mehrmals die Scheiben eingeschlagen und die Autoreifen zerstochen.“

Ob derartige Anschläge mit seinen politischen Tätigkeiten zu tun haben, könne er nur mutmaßen. Seit Jahren ist Klüver politisch aktiv. Derzeit ist er Mitglied der Piratenpartei von MV.

Obwohl er wegen der zwei Löcher im Fenster nicht um sein Leben fürchte, habe der Vorfall für eine leichte Steigerung seiner Unsicherheit gesorgt, sagt Klüver. Auch wenn die Ursache noch nicht abschließend geklärt ist, stellt er klar: Sollte es sich tatsächlich um Absicht und Schüsse handeln, sei das „eine feige Art, bei mir etwas bewegen zu wollen.“

Von Flemming Goldbecher