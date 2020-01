Boltenhagen

Das Tanzfestival im Ostseebad Boltenhagen erlebt in diesem Frühjahr seine achte Auflage. Die Auswahl der Tanzkurse wird jetzt schon knapp. Vor allem für Anfänger gibt es aber noch Angebote.

Anmeldung und andere Infos Ein Anmeldeformular gibt es online auf der Seite der Kurverwaltung. Eine komplette Übersicht der 29 Kurse auf fünf Tanzflächen im Ort ist ebenfalls auf www.boltenhagen.de zu finden. Neben der umfangreichen Auswahl an Tanzkursen wird es auch zum achten Boltenhagener Tanzfestival die Große Tanzparty für alle Tanzstile (Sonnabend, 14. März, 20 bis 1 Uhr in der Veranstaltungsscheune) und das Tanz-Café für Tango Argentino, West Coast Swing & Salsa (Sonntag, 15. März, 14.30 – 16.30 Uhr, Tarnewitzer Hof) geben. (Ausschließlich in Verbindung mit Tanzkursen)

Lehrer der Tanzschule Schlebusch aus Schwerin und der Tanzschule Dietz aus Lübeck geben am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. März, fast 30 Kurse in Rumba, Walzer, Discofox, Salsa und weiteren Tänzen. Außerdem führt eine Gruppe aus Wismar in den „Lindy Hop“ ein.

„Lindy Hop“ ist neues Angebot

Der Tanzstil aus den USA gilt als der ursprüngliche Swing-Tanz und als Vorläufer von Boogie-Woogie, Jive und akrobatischem Rock ’n’ Roll. Er entstand Ende der 1920er Jahre in den großen Ballsälen New Yorks zur Musik der Big Bands, die die Jazzmusik zur orchestralen Swing-Musik weiterentwickelten.

Fans kommen jedes Jahr

Im achten Jahr hat das Boltenhagener Tanzfestival inzwischen viele Fans, die jedes Jahr wieder an den Kursen teilnehmen. So konnten sich Teilnehmer ab Oktober 2019 für das Wochenende in diesem März anmelden. „In einer Woche hatten wir dann schon zehn Anmeldungen, ohne dass wir Werbung gemacht hatten“, sagt Franziska Broese von der Kurverwaltung.

Angebot wird knapper

Sie rät interessierten Tänzern, sich schnell zu entscheiden. „Es sind noch einige Anfängerkurse in verschiedenen Bereichen frei und auch die Tangokurse haben noch Plätze“, sagt sie. Der neu angebotene „Lindy Hop“ sei aber ganz schnell ausgebucht gewesen.

Kurse auf fünf Tanzflächen

In verschiedenen Hotels und im Festsaal an der Klützer Straße werden die verschiedenen Tänze für Anfänger und Fortgeschrittene angeboten. Teilnehmer können die Kurse buchen, aber auch das Wochenende mit Übernachtung im Ostseebad verbringen.

Tanzparty und Tanzcafé

Die Tanzkurse beginnen am Sonnabend um 10 Uhr und werden am Sonntag ab 11 Uhr fortgesetzt. Am Sonnabend um 20 Uhr gibt es eine Tanzparty, bei der schon Gelerntes vorgeführt werden kann. Am Sonntagnachmittag wird zudem ein Tanzcafé veranstaltet, bei dem West Coast Swing, Salsa und Tango Argentino im Mittelpunkt stehen.

Drei Tanzkurse kosten pro Person insgesamt 45 Euro. Wer an der Tanzparty und am Tanzcafé teilnehmen möchte, zahlt dafür eine zusätzliche Gebühr. Eintrittskarten für beide Veranstaltungen sind ausschließlich in Verbindung mit den Tanzkursen erhältlich.

Lesen Sie weiter:

Neue Hotels eröffnen 2020 im Ostseebad

Blogger erklärt modernen Tourismus

Kurtaxe soll einheitlich geregelt werden

Von Malte Behnk