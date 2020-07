Grevesmühlen/Gressow

Das gibt es auch nicht alle Tage wenn in Deutschland Straßen saniert werden: Die Arbeiten an der Bundesstraße 105 zwischen Grevesmühlen und Gressow sind vorzeitig beendet worden. Eigentlich sollte die Sperrung bis zum 17. Juli andauern, die Straße wurde jedoch bereits am Donnerstag freigegeben.

Anwohner hatte sich in den vergangenen Tagen darüber beklagt, dass die Fahrbahn längst fertig sei, die Sperrung aber nicht aufgehoben würde. Nun ist die Straße zwei Tage vor dem geplanten Termin fertig geworden.

Von Michael Prochnow