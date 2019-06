Mallentin

Im Garagenkomplex am Weidenring in Mallentin brannten in der Nacht zu Dienstag zwei Wohnwagen. Die Polizei ist darüber um 0.45 Uhr in Kenntnis gesetzt worden. „Ich bin gegen ein Uhr angerufen worden“, berichtet der Geschädigte Thomas Böhm.

Vor Ort eingetroffen, brannten die Fahrzeuge des 56-Jährigen bereits in voller Ausdehnung. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Gostorf/Börzow, Papenhusen und Mallentin löschten das Feuer, konnten aber nichts mehr retten. Ein Haufen Schutt und Asche präsentiert sich nun auf dem Grundstück in Richtung Greschendorf. Thomas Böhm war am Dienstagnachmittag, nachdem der Kriminaldauerdienst das Grundstück freigegeben hatte, mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Genutzt hatte er einen Wohnwagen als eine Art Gartenhäuschen, im anderen lagerte er Gegenstände, die der leidenschaftliche Flohmarktverkäufer veräußern wollte. Die Polizei beziffert den Schaden auf 3000 Euro – und sicherte Spuren. „Sie gehen von Brandstiftung aus“, schildert der Geschädigte. Das bestätigte die Pressestelle der Polizei gegenüber der OZ.

„Ich bin froh, dass mein Hund überlebt hat“, erklärt er. Nur sechs Meter von einem brennenden Wohnwagen entfernt war er im Zwinger und hatte sich verängstigt in der Hütte verkrochen. Es ist nicht der erste Vorfall in Mallentin, der im Zusammenhang mit Thomas Böhm steht. „Vor einem halben Jahr ist meine Garage aufgebrochen und verwüstet worden“, erinnert er sich. Einige Monate später war die Garage erneut Ziel von Rowdys. „Die Scheiben sind eingeschlagen worden“, erklärt Thomas Böhm.

Jana Franke