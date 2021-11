Zweiter Geflügelpest-Fall in Nordwestmecklenburg: 47 Tiere getötet

Hohenkirchen

Innerhalb weniger Tage ist es zu einem weiteren Fall von Geflügelpest in Nordwestmecklenburg gekommen. Betroffen ist wieder eine private Haltung – diesmal mit 47 Tieren, die alle getötet werden mussten.

Amtlich festgestellt wurde der Ausbruch am Montag, 8. November, in Alt Jassewitz, einem Ortsteil der Gemeinde Hohenkirchen. Auf dem Gelände, zu dem auch ein Hofteich gehört, waren in den vergangenen Tagen zehn Enten und eine Gans verendet. Fünf Tierkörper sind daraufhin am Sonnabend, 6. November, zur Untersuchung an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock geschickt worden, das den Verdacht der Geflügelpest nun bestätigt hat.

Die noch lebenden Tiere mussten deshalb ebenfalls getötet werden. Insgesamt handelte es sich um 17 Hühner, 28 Enten und zwei Gänse.

Hofteich auf dem Grundstück

Zum Hofteich hatten auch wilde Stockenten Zugang, wodurch es zum Kontakt mit den anderen Enten gekommen war. Zum Schutz hat der Landkreis eine Schutzzone (Sperrbezirk) von drei Kilometern und eine Überwachungszone (Beobachtungsgebiet) von zehn Kilometern festgelegt. In der Schutzzone gilt generell die Stallpflicht (außer für Tauben) bzw. es ist nur die Haltung in Wildvogel sicheren Volieren möglich – mindestens für 21 Tage.

Wie Landrat Tino Schomann (CDU) betont, sei in den letzten Wochen mehrfach vor dem Risiko gewarnt und zur Einhaltung der Biosicherheitsvorschriften aufgefordert worden. „Direkte und indirekte Kontakte zwischen Wildvögeln und dem eigenen Geflügelbestand müssen sicher verhindert werden! Anderenfalls muss das Geflügel in den Stall oder in eine Voliere. Wer dagegen verstößt, riskiert die Gesundheit seiner Tiere, gefährdet damit auch andere Geflügelhalter und muss mit empfindlichen Geldstrafen rechnen“, warnt er. Auch Landeslandwirtschaftminister Till Backhaus (SPD) meldet sich zu Wort und sagt voraus: „Die Fälle machen deutlich, dass das Geschehen mit Blick auf die bevorstehende kalte Jahreszeit weiter an Fahrt aufnimmt. Wir können davon ausgehen, dass uns das Thema die kommenden Monate intensiv beschäftigen wird.“

Mittlerweile wurde bei über 70 Wildvögeln (Wildenten, Wildgänsen, Schwäne, Möwen, Raubvögel) vornehmlich in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und MV und in 7 Geflügelbeständen sowie in einem Tierpark die Geflügelpest nachgewiesen.

Mitarbeiter des Veterinäramtes stehen für Fragen zur Verfügung unter der Telefonnummer 03841 / 3040 3901. In Notfällen ist über die Leitstelle Westmecklenburg 0385 / 50000 der Bereitschaftsdienst der Amtstierärzte erreichbar. Weitere Informationen finden Sie auch hier: https://www.nordwestmecklenburg.de/de/tiere.html

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ