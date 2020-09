Wismar/Grevesmühlen

Noch ist er „der Neue“, doch die ersten 100 Tage im Amt hat Ingo Funk, der neue zweite Stellvertreter von Landrätin Kerstin Weiss am 10. Oktober gemeistert. Zeit, ihn zu fragen, wie es läuft? „Ich habe die richtige Entscheidung im richtigen Moment meines Lebens getroffen.“, sagt Funk. Zu seinem Aufgabengebiet in der Verwaltung des Landkreises, gehören unter anderem die Fachdienste Bildung und Kultur, Soziales, Jugend, Gesundheitsdienst. Die Kommunikation mit den Kollegen, Fachdienstleiterinnen und –leitern und den Angestellten, funktioniere ausgesprochen gut, so Funk. Besonders beeindruckt sei er auch von dem, was Kommunalpolitiker in Nordwestmecklenburg leisten. „Viele sind nicht nur im Kreistag engagiert, sondern auch in den Gemeindevertretungen und haben viele Sitzungstermine im Monat zu bewältigen.“ Auch privat und in Familie erkundete Funk am Wochenende den Landkreis. „Am liebsten auf dem E-Bike.“, verrät er.

Von Annett Meinke